Scaloni gela un giornalista: "Mi hai mandato un messaggio su WhatsApp, chi ti ha dato il mio numero?" Il post partita di Argentina-Cile ha vissuto un momento di imbarazzo quando il Ct Scaloni ha gelato un giornalista in conferenza: "Mi hai scritto su WhatsApp. Come hai avuto il mio numero?".

A cura di Paolo Fiorenza

L'Argentina stanotte ha battuto 1-0 il Cile nel suo secondo incontro di Copa America e si è già qualificata – con una giornata di anticipo – per i quarti di finale della competizione che si sta giocando negli Stati Uniti. Al MetLife Stadium di East Rutherford nel New Jersey, è stato decisivo il gol segnato nel finale da Lautaro Martinez, che era entrato poco prima al posto di Julian Alvarez. Per il bomber dell'Inter è la seconda rete in due partite dopo quella realizzata all'esordio contro il Canada. Il post partita ha vissuto un momento di imbarazzo quando il Ct Lionel Scaloni ha gelato un giornalista in conferenza: "Ah, ma tu sei quello che mi ha mandato un messaggio su WhatsApp, chi ti ha dato il mio numero?".

L'esultanza di Lautaro Martinez dopo il gol della vittoria dell'Argentina sul Cile

Scaloni al giornalista in conferenza: "Mi hai scritto su WhatsApp. Come hai avuto il mio numero?"

Tutto è iniziato quando il giornalista ha preso la parola per fare la sua domanda, iniziando a presentarsi: "Ezequiel Suarez di Dolores, provincia di Buenos Aires, del quotidiano El Compromiso…". Al che Scaloni lo ha subito interrotto avendo capito chi era: "Mi hai scritto su WhatsApp. Come hai avuto il mio numero? Adesso vedo la tua faccia… Chi ti ha dato il mio telefono?", gli ha detto con un sorrisetto che non nascondeva il fastidio.

Il giornalista ha provato a rispondere: "Ti dirò dopo chi è, un amico comune. Ne parliamo dopo". Ma il CT dell'Albiceleste se l'era legata al dito e ha insistito: "Non deve darti il ​​telefono. Non ho risposto? Normalmente non rispondo, con tutto il rispetto".

Il dualismo tra Lautaro e Alvarez: l'interista segna ma è la riserva

Passato il momento di imbarazzo, Scaloni ha dovuto rispondere sulla questione che tiene banco sui media argentini, ovvero il dualismo in attacco – al fianco dell'intoccabile Messi – tra il titolare Alvarez e la sua riserva Lautaro, entrato ad un quarto d'ora dalla fine in entrambe le partite giocate dalla Selección: "Hanno già giocato insieme ma in campo vanno solo in 11, voglio che la squadra sia equilibrata e scelgo quella che ritengo migliore per ogni partita. Oggi è toccato a Lautaro segnare il gol e il primo felice è lui, il secondo è Julian e il terzo sono io. Siamo un gruppo e sappiamo che tutti i giocatori sono importanti".

Domenica prossima Scaloni ha già anticipato che opererà parecchi cambi nell'ultimo match del girone contro il Perù, visto che la qualificazione ai quarti di Copa America già è acquisita: "Nella prossima partita credo sia giusto che giochino i ragazzi che non hanno giocato queste due partite. Perché anch'io ho bisogno di vederli e se lo meritano".