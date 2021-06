Il tempo è scaduto. La Salernitana entro domani dovrà consegnare nelle mani della FIGC la documentazione ufficiale che attesti la cessione della società da parte dei co-patron Claudio Lotito e Marco Mezzaroma. Il tutto in un clima di grande incertezza che sta destabilizzando il popolo granata preoccupato per questo silenzio del club. Ufficialmente la Salernitana, con il comunicato diramato lo scorso 18 giugno, ha assicurato ai propri tifosi di essere al lavoro per garantire ai campani un futuro solido e sicuro. Ma fino ad oggi, non c'è ancora nulla di certo.

Il Presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, è stato intransigente consentendo a Lotito di valutare ogni tipo di offerta per la cessione del club fino al 25 giugno, ovvero domani. Il nodo della multiproprietà dovrà essere sciolto. Il presidente granata e della Lazio dovrà decidere in che modo garantire un nuovo futuro societario alla Salernitana in Serie A rispettando le normative Noif che non consentono alla stessa persona di essere proprietario di due club che militano nella stessa categoria professionistica. Lotito però, avrebbe ricevuto diverse offerte interessanti.

Nel corso delle ultime settimane si è parlato tanto di Andrea Radrizzani, patron del Leeds, che avrebbe espresso interesse nei confronti della Salernitana. Ci sarebbe stato anche un incontro tra le parti ma la tanto sperata fumata bianca non è ancora arrivata. Lotito sta valutando al meglio l'offerta per una cessione immediata del club. Nelle ultime ore però, il Sole 24 Ore ha fatto sapere che sul tavolo di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma e della Figc, è arrivata la proposta di un membro della famiglia reale di Abu Dhabi, affiancato da Blue Skye.

L'offerta dagli Emirati Arabi e l'ipotesi trust come salvagente

Si tratta del gruppo Bein Zayed International che è noto per aver provato in passato ad acquistare anche il Newcastle in Premier League. Apparentemente un gruppo solido che per una squadra di Serie A rappresenterebbe una garanzia di futuro importante per la permanenza in massima serie dei granata. L'offerta per l'acquisto della Salernitana ammonta a 60 milioni di euro e sarebbe già stata inviata a Lotito e Mezzaroma, ma anche alla FIGC. La palla ora passa proprio ai due proprietari granata che dovranno capire se questa somma possa essere all'altezza della valutazione fatta per la cessione della Salernitana. Bein Zayed International, società attiva nel campo dell'energia, è una cordata con quartier generale ad Abu Dhabi associato al fondo lussemburghese Blue Skye che in Italia abbiamo conosciuto nella vicenda dell'acquisizione del Milan da parte del fondo Elliott Management Corporation.

Sullo sfondo resta ancora viva l'ipotesi del trust che però non permetterebbe a Lotito e Mezzaroma di guidare in prima persona le trattative per la cessione del club dato che sarebbe il trustee ad occuparsene. Un rischio per i co-patron granata, ma forse l'unica soluzione possibile in questo momento per garantire alla Salernitana l'iscrizione in Serie A. Il trust approvato anche da Gravina, dopo i discorsi tra i legali di Lotito e quelli della Federcalcio, prevede poi un tempo di massimo 3/4 mesi per cedere la società a terzi. Gravina ha però imposto che il trustee (ovvero la persona a cui sarà affidato il trust) debba essere una persona giuridica, una società, mentre Lotito e Mezzaroma avrebbero voluto una persona di loro fiducia. Strada non perseguibile secondo la Federcalcio che avrebbe creato anche scontri tra le parti. Il tempo stringe, entro domani la FIGC aspetta la risposta definitiva. Salerno resta in attesa.