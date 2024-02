Sassuolo-Napoli, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita di Serie A Napoli e Sassuolo, entrambe in crisi di risultati, si sfidano nel recupero della 21esima giornata di Serie A. Neroverdi con Bigica al debutto in panchina, per Calzona occasione immediata per ritornare alla vittoria. Calcio d’inizio domani alle 18:00, diretta TV su Dazn. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Continua la crisi di risultati del Napoli campione in carica che oggi affronta il Sassuolo al Mapei Stadium per la partita di recupero della 21esima giornata di Serie A, posticipata per la Supercoppa italiana. Sfida tra due club che vivono un momento complicato: i partenopei del nuovo allenatore Calzone sono reduci dal deludente pari contro il Cagliari; per i neroverdi – ko contro l'Empoli nell'ultimo turno – esordio il panchina di Bigica dopo l'esonero di Dionisi. La partita Sassuolo-Napoli si gioca domani 28 febbraio alle 18:00 e sarà trasmessa in diretta TV e streaming su Dazn.

Per il Sassuolo un solo punto nelle ultime 6 giornate di Serie A con i neroverdi a ridosso della zona calda della classifica con 20 punti, gli stessi di Cagliari e Verona. Il Napoli è al 9° posto, a -12 punti dal quarto posto. Nella gara d'andata, giocata ad inizio stagione lo scorso 27 agosto, il risultato sorride all'allora squadra guidata da Garcia, grazie al 2-0 firmato da capitan Di Lorenzo e Osimhen.

Calzona valuta di stravolgere la difesa: Juan Jesus potrebbe partire dalla panchina dopo l'errore di Cagliari che ha portati al pari di Luvumbo. Rientra Di Lorenzo dopo la squalifica, Rrahmani dovrebbe partire titolare, ballottaggio tra Ostigard e Natan e Olivera e Mario Rui. Raspadori verso la seconda maglia consecutiva da titolare. Bigica senza Berardi e Mattia Viti, da valutare le condizioni di Martin Erlic. In dubbio anche Kumbulla, che torna a disposizione dopo un lungo infortunio

Partita: Sassuolo-Napoli

Dove: Mapei Stadium

Orario: 18:00

Quando: mercoledì 28 febbraio 2024

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: Serie A (recupero 21a giornata)

Dove vedere Sassuolo-Napoli in diretta TV

Il recupero della 21a giornata di campionato Sassuolo-Napoli è una partita visibile in TV solamente per gli abbonati DAZN. E'necessaria una moderna Smart Tv e sufficiente un collegamento a internet via wireless (come Chromecast) oppure attraverso una console di gioco.

Sassuolo-Napoli, dove vederla in diretta streaming

Per assistere alla diretta di Sassuolo-Napoli online è necessario essere abbonati al servizio esclusivo di DAZN. Per lo streaming live è sufficiente utilizzare l'app dedicata per i dispositivi mobile e collegarsi al sito ufficiale di DAZN da pc

Le probabili formazioni di Sassuolo-Napoli

Il Sassuolo presenta la principale novità in panchina con l'avvento di Bigica, chiamato subito al debutto dopo aver sostituito Dionisi. Formazione, titolari e modulo non dovrebbero subire epocali scossoni: Boloca e Lipani si giocano un posto in mediana a fianco di Matheus Henrique mentre Bajrami è favorito su Volpato per un posto sulla trequarti alle spalle di Pinamonti. Per Calzona, odea Traorè che con il Cagliari non ha giocato, mentre rientra sicuramente tra i titolari Di Lorenzo, dopo la squalifica. Non sembra esserci spazio per Juan Jesus, in panchina, con Natan e Ostigard che si giocano il secondo posto di centrale.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Volpato, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.