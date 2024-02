L’Empoli conquista la vittoria all’ultimo secondo contro il Sassuolo: decisivo il gol di Bastoni Il Sassuolo si fa sfuggire la vittoria dalle mani all’ultimo secondo: con tre colpi di testa l’Empoli sbanca il Mapei e si porta a casa un 3-2 preziosissimo per la classifica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Due volte in vantaggio, due volte raggiunto sul pareggio dal Sassuolo, ma alla fine l'Empoli è riuscito a portarsi a casa una vittoria fondamentale: quando tutto sembrava ormai finito i toscani possono liberare l'urlo di gioia al Mapei Stadium al termine di una partita difficile, in cui hanno rischiato grosso con le occasioni sprecate dai neroverdi.

L'Empoli rompe subito gli indugi della partita grazie a Luperto che al 10′ sfrutta alla perfezione un calcio di punizione di Marin per mandare il pallone in rete. Il Sassuolo viene fuori con il passare dei minuti e intorno alla mezz'ora riesce a creare due occasioni pericolose, senza però spaventare troppo la difesa toscana.

La partita dei neroverdi procede in crescendo, anche se con un pizzico di sfortuna, e anche nella ripresa Dionisi manda in campo la sua squadra con coraggio e nuove motivazioni. La determinazione del Sassuolo dà i suoi frutti al 54′ quando, dopo un fallo di Ismajli su Tressoldi, Pinamonti si presenta dal dischetto e trasforma alla perfezione il rigore assegnato dall'arbitro.

Poteva essere l'occasione giusta per gli emiliani per portarsi ancora in avanti, sfruttando l'ottima scia di inizio secondo tempo, ma a sorpresa è l'Empoli ad andare nuovamente in vantaggio con il secondo calcio di rigore concesso in questa partita. Dal dischetto questa volta si presenta Niang che, dopo le turbolenze nate in settimana, segna il suo terzo gol consecutivo, un contributo importantissimo per la corsa salvezza dei toscani.

Il Sassuolo non molla la presa e al 71′ riesce a raggiungere il pareggio per la seconda volta, ancora con un difensore: sugli sviluppi del calcio di punizione battuto da Bajrami ci mette la testa Ferrari che non sbaglia l'occasione per segnare il 2-2. Nei minuti finali i neroverdi spingono per trovare la vittoria che darebbe ossigeno alla classifica, ma alla fine il destino gli riserva lo scherzo più crudele.

Al 93′, in pieno recupero, un nuovo calcio di punizione per l'Empoli regala a Bastoni l'occasione per svettare più in alto di tutti e mandare il pallone in rete con un colpo di testa, la mossa decisiva che regala ai toscani una vittoria emozionante e decisiva per fuggire in avanti e allontanarsi dalla zona rossa.