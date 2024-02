Niang fa un incidente all’alba, l’Empoli: “Era con un gruppo di preghiera della sua religione” M’Baye Niang ha avuto un incidente stradale all’alba. La sua auto è andata in parte distrutta ma fortunatamente il giocatore è uscito illeso. Con una nota ufficiale l’Empoli ha poi spiegato: “È solito uscire ed unirsi a gruppi di preghiera con altri praticanti della sua religione”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

M'Baye Niang si è presentato all'Empoli, in questa sua nuova avventura in Italia, segnando due gol nelle prime due partite giocate contro Salernitana e Fiorentina. Entrambi su calcio di rigore. L'attaccante francese si è però reso protagonista anche fuori dal rettangolo verde a causa di un incidente stradale accaduto alle 6:30 di questa mattina. Il suv sul quale viaggiava il giocatore si sarebbe schiantato contro un'auto in sosta, riportando seri danni a tutta la carrozzeria. Tanta paura per Niang che fortunatamente è uscito illeso dalla sua vettura.

Niang festeggia il gol su rigore contro la Fiorentina.

La parte anteriore della sua auto sembra essere andata quasi distrutta. Un impatto dunque decisamente pericoloso per lui che però questo pomeriggio si allenerà regolarmente agli ordini di mister Nicola. In una nota stampa diramata dall'Empoli infatti, il Direttore Sportivo azzurro Pietro Accardi sottolinea proprio questo specificando poi quanto accaduto a Niang. Il perché il francese fosse in strada all'alba è spiegato direttamente dal dirigente dei toscani: "È solito unirsi a gruppi di preghiera con altri che praticano la sua stessa religione".

“Ci tengo a precisare – ha dichiarato Accardi nella nota pubblicata dall'Empoli sul proprio sito ufficiale – che il nostro calciatore M’Baye Niang ci ha prontamente avvertiti della disavventura avvenuta questa mattina. Come Club siamo a conoscenza che, fin dal suo arrivo a Empoli, il ragazzo di buon mattino è solito uscire ed unirsi a gruppi di preghiera con altri praticanti della sua religione". Il ds azzurro continua: "Il calciatore, rientrando a casa e complice una disattenzione, è andato a sbattere con alcune auto in sosta".

Il giocatore è musulmano e gli orari di preghiera per chi pratica quella religione sono proprio all'alba. Ecco perché l'Empoli ha voluto fare un chiarimento una volta per tutte: "M’Baye sta bene, tutti i test svolti come da prassi dalle autorità competenti hanno dato esito completamente negativo – ha aggiunto ancora il club nella sua nota – Questo pomeriggio il calciatore si allenerà regolarmente col gruppo di mister Nicola per preparare la gara di sabato contro il Sassuolo”. Una disattenzione dunque, avrebbe causato l'incidente di Niang diventato mai come adesso fondamentale per l'Empoli e per Nicola affinché con i suoi gol possa centrare la salvezza in Serie A.