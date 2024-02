Paura per Niang, distrugge l’auto in un incidente: si è schiantato contro un veicolo in sosta Alle prime luci di questa mattina Niang è stato coinvolto in un incidente stradale a Empoli: il suv su cui viaggiava è completamente distrutto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

L'avventura di M’Baye Niang con l'Empoli non sta cominciando benissimo. Il giocatore, tornato in Italia dopo un'esperienza in Turchia, è stato coinvolto in un incidente stradale all'alba di questa mattina sulle strade della città toscana. Stando alle prime ricostruzioni il suv con cui viaggiava si sarebbe schiantato contro un auto in sosta, riportando seri danni a tutta la carrozzeria.

A raccontare i dettagli dell'incidente è stata l'edizione odierna del Tirreno che ha riportato l'accaduto: secondo le prime ricostruzioni intorno alle 6:30 di questa mattina Niang stava viaggiando sulla sua Mercedes quando, improvvisamente, è finito contro una vettura in sosta sulle strade di Empoli. I danni alla sua macchina sono incalcolabili, visto che la vettura appare completamente distrutta sulla parte anteriore, ma per sua fortuna il classe '94 non è rimasto ferito nello scontro.

Anche la Seicento contro cui si è schiantato è rimasta gravemente danneggiata. Nell'incidente è rimasto coinvolto soltanto Niang che non è nuovo a questo tipo di situazioni spiacevoli con le quattro ruote: nel 2012, durante la sua esperienza al Milan, ad appena 17 anni fu fermato dai vigili urbani di Milano mentre guidava un'automobile senza possedere la patente, spacciandosi per un suo ex compagno di squadra. Nel 2016 invece, sempre nel periodo in cui vestiva la maglia rossonera, era stato protagonista di un altro incidente stradale all'uscita da un ristorante che gli aveva provocato una lesione alla caviglia sinistra e una contusione alla spalla.

Per sua fortuna questa volta ne è uscito illeso e soltanto con un grande spavento. Il giocatore potrà tornare subito in campo per aiutare l'Empoli a risollevarsi dalla zona retrocessione: dal suo arrivo ha segnato due gol in due partite, dando un apporto fondamentale alla squadra in un momento davvero molto difficile.