Sfiorato lo scontro frontale tra due ammiraglie al Tour de France: il motivo è imbarazzante Durante la 16a tappa, la prima dell’ultima settimana del Tour, si è rischiato un clamoroso incidente tra due ammiraglie della stessa squadra, la Uno X-Mobility. L’auto che stava riportando Kulsen in gruppo ha sbagliato strada su una rotonda finendo per sfiorare l’altra che stava proseguendo nel corretto senso di marcia. Una distrazione imperdonabile che avrebbe potuto comportare conseguenze pesantissime. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La terza e ultima settimana del Tour de France si è aperta con una tappa che avrebbe dovuto essere "di passaggio": dedicata ai velocisti, senza nessuna asperità particolare, con gli uomini di classifica e i migliori tutti rigorosamente in disparte per prepararsi alle fatiche alpine da qui fino a Nizza. Invece, si è trasformata in una frazione che farà molto discutere con un finale a dir poco concitato e in cui si è rischiato anche il clamoroso incidente tra due ammiraglie in una rotonda, con una che ha proseguito sbagliando il senso di marcia. Un errore clamoroso e pericoloso che avrebbe potuto avere conseguenze anche pesanti.

L'errore dell'ammiraglia e il frontale sfiorato sulla rotonda

In una delle tante rotatorie che hanno vivacizzato il tracciato di oltre 188 chilometri tra Gruissan e Nimes, si è sfiorato un vero e proprio frontale tra due delle ammiraglie che seguono da vicino i ciclisti in corsa. Colpa di una clamorosa svista di una delle due, il cui conducente si è distratto pericolosamente sbagliando la traiettoria e finendo fuori tracciato. Poco sarebbe contato se non per due fattori fondamentali. Primo, l'ammiraglia aveva dietro di sé un proprio ciclista, Johannes Kulset, rimasto attardato e impegnato a rientrare proprio sfruttando la scia dell'auto del team della Uno X-Mobility. Secondo, dall'altra parte della rotonda stava arrivando a tutta velocità anche l'altra auto dello stesso Team che ha mancato solo di pochissimi metri lo scontro frontale.

Nell'episodio, rigorosamente ripreso dalle telecamere del Tour da una motocicletta dell'organizzazione, è evidente il rischio che si è corso. Le due automobili ad un certo punto sono vicinissime e si sfiorano mentre una prosegue nel corretto senso si marcia, la seconda (con dietro Kulsen) sbaglia strada ed è costretta a rifare per intero il giro di 360 gradi sulla rotatoria. Alla fine non è accaduto nulla, Kulsen è riuscito a rientrare in gruppo e a proseguire indenne fino al traguardo ma il pericolo è stato enorme: solamente una fortuita coincidenza ha evitato un frontale tanto assurdo quanto dalle conseguenze pesantissime.