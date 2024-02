Osimhen ritrova la via del gol ma non basta: Napoli gelato a Cagliari da Luvumbo all’ultimo minuto Victor Osimhen sblocca nel secondo tempo Cagliari-Napoli e ritrova la via del gol ma non basta ai partenopei per superare il Cagliari che pareggia all’ultimo istante con Luvumbo per il definitivo 1-1. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il Napoli sfiora la vittoria esterna a Cagliari grazie alla rete nel secondo tempo di Victor Osimhen ma a rovinare tutto ci pensa Luvumbo che al 96′, nell'ultima occasione utile, trova il pareggio. Nel primo tempo annullato una rete ai padroni di casa dal VAR per un fuorigioco di Lapadula. Per i partenopei occasione mancata per ritornare al successo – che manca da tre giornate in campionato – mentre per i rossoblù una boccata d'ossigeno in chiave salvezza.

Il Cagliari ci prova e ci crede contro il Napoli che parte più contratto del previsto, soffrendo il maggior pressing e l'approccio determinato dei giocatori di Ranieri alla ricerca della vittoria necessaria per allontanarsi dalle sabbie mobili del fondo classifica. Inizio match che resta però in equilibrio e sul risultato di 0-0 anche grazie alle parate di Meret e Scuffet che, quando chiamati, si fanno trovare pronti a sventare i pericoli.

La pressione del Cagliari sembra concretizzarsi attorno al 30′ quando in area del Napoli Rrahmani sbaglia e infila la propria porta. Esultanza da parte dei padroni di casa che festeggiano il gol ma è tutto vano: Pairetto viene richiamato dal VAR che rivede l'azione della rete rossoblù e annulla tutto vanificando il possibile vantaggio del Cagliari. La posizione iniziale di Lapadula è considerata in offside e quindi, il successivo sfortunato tocco del difensore del Napoli non ha esito. La gara però resta accesa e sul bilico dell'equilibrio con i padroni di casa che si procurano le azioni più pericolose pur non riuscendo superare la difesa di Calzona ben organizzata.

Non a caso l'ultima occasione ce l'ha ancora il Cagliari che al 43′ con Luvumbo prova la via del gol sfruttando una respinta sporca in area napoletana, sfiorando però solamente il palo destro. Il Napoli, meno incisivo del solito va all'intervallo salvandosi e mantenendo la propria porta inviolata. Sia Calzona che Ranieri non cambiano assetto né interpreti ad inizio ripresa, con le due squadre che ripresentato gli stessi 11 di inizio match.

Il Napoli continua ad affidarsi ad un maggior possesso di palla mentre il Cagliari prova a insistere per vie verticali e provando la velocità per sorprendere la difesa partenopea. La gara non accenna a sbloccarsi con i minuti che trascorrono e la fatica che si fa sentire: anche i primi cambi non sortiscono gli effetti voluti con gli isolani primi alle sostituzioni mettendo in campo Viola, Zappa e Pavoletti per cercare forze fresche.

Ma è il Napoli a trovare il break decisivo quando Scuffet si fa superare da Victor Osimhen che sblocca il punteggio e si sblocca ritrovando il gol che vale il vantaggio esterno. Determinante l'errore difensivo di Augello che ha dato il via all'azione partenopea iniziata da Raspadori e finalizzata dall'attaccante nigeriano. in piena zona Cesarini però il Cagliari trova il guizzo del riscatto con Luvumbo che al 96′ gela l'esultanza partenopea