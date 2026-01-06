Sassuolo-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Sassuolo-Juventus si gioca oggi, 6 gennaio 2026, alle 20:45 per il 19° turno di Serie A. Diretta esclusiva, e a pagamento, riservata agli abbonati DAZN sia in TV sia in streaming.

Turno infrasettimanale per l'Epifania in campo, con la 19a di Serie A che vede la sfida anche tra Sassuolo e Juventus, in programma oggi 6 gennaio alle 20:45 e che chiude il trittico di gare dopo Pisa-Como e Lecce-Roma. Diretta in TV e in streaming in esclusiva solo per abbonati, su DAZN.

La Juventus di Spalletti riparte dalla trasferta contro il Sassuolo per provare a riprendere la rincorsa, mancata, dopo il pareggio interno contro il Lecce che ha offerto il fianco alle nuove critiche su mancanza di continuità e la qualità di giocatori che hanno commesso imperdonabili superficialità. Ora, la prova del nove contro i neroverdi dell'ex Fabio Grosso. Per i bianconeri ennesimo tentativo di restare incollati alla Zona Champions League, per la quale – oltre alle tre fuggitive Inter, Napoli e Milan – ci sono sempre Roma, Bologna e il sorprendente Como. Per il Sassuolo, l'imperativo è tornare a vincere dopo che nelle ultime 4 uscite qualcosa si è incettato, ottenendo solo 3 pareggi e una sconfitta.

Partita: Sassuolo-Juventus

Dove: Mapei Stadium (Reggio Emilia)

Quando: martedì 6 gennaio 2026

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: 19a giornata Serie A

Dove vedere Sassuolo-Juventus in TV: la diretta

La diretta del posticipo serale dell'Epifania per la 19a giornata di campionato, tra Sassuolo e Juventus, sarà esclusivamente riservata agli abbonati di DAZN. Con una Smart TV, collegata a internet (via cavo, wireless o attraverso una console di gioco), si potrà assistere al match a pagamento.

Sassuolo-Juventus, dove vederla in streaming: l'orario

Anche per la diretta streaming di Sassuolo-Juventus, la visione sarà esclusivamente riservata a chi è già abbonato DAZN o voglia farlo entro l'inizio del match. In streaming si può vedere il match attraverso l'app dedicata o collegandosi da pc al sito ufficiale DAZN.it

Sassuolo-Juventus, le probabili formazioni della partita di Serie A

Il Sassuolo di Grosso deve sempre fare a meno di capitan Berardi e a completare il tridente ci saranno i soliti Pinamonti e Laurienté, insieme a Fadera. In difesa ci sarà l'ex di turno, Muharemovic con Matic regista. In casa Juventus, Luciano Spalletti potrebbe meditare qualche cambio rispetto all'ultima uscita. Koopmeiners può tornare titolare, eventualmente in difesa in attesa di capire le reali condizioni fisiche di Conceicao. Poi, il dubbio in attacco: Openda appare in vantaggio per iniziare da titolare, con David in panchina e da inserire a gara in corso.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; Openda. All. Spalletti