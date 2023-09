Sassuolo-Juventus dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Sassuolo-Juventus è la partita valida per la 5a giornata di Serie A 2023/2024. Fischio d’inizio alle ore 18 di oggi sabato 23 settembre. Tutto quello che c’è da sapere su diretta TV e streaming.

A cura di Marco Beltrami

Sassuolo-Juventus è la partita della 5a giornata della Serie A 2023/2024. Fischio d'inizio al Mapei Stadium di Reggio Emilia, oggi sabato 23 settembre alle ore 18 con la squadra di Allegri a caccia di un'altra vittoria dopo quella preziosa contro la Lazio. Inizio di stagione difficile per i neroverdi di Dionisi che sono reduci dal ko con il Frosinone e cercano un successo per provare a svoltare in campionato. Sassuolo-Juve sarà trasmessa in TV e streaming su DAZN: tutto quello che c'è da sapere.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Juve. Neroverdi con Berardi, l'uomo mercato inseguito dalla Juve, in campo al fianco di Bajrami e Laurienté a sostegno di Pinamonti. Vlahovic e Chiesa di punta nella Juventus.

Sassuolo (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Ruan Tressoldi, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurentiè; Pinamonti. Allenatore: Alessio Dionisi.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Partita: Sassuolo-Juventus

Sassuolo-Juventus Quando: sabato 23 settembre 2023

sabato 23 settembre 2023 Orario: 18

18 Dove: Mapei Stadium, Reggio Emilia

Mapei Stadium, Reggio Emilia Diretta TV: DAZN

DAZN Diretta streaming: DAZN

DAZN Competizione: Serie A, 5ª Giornata

Dove vedere Sassuolo-Juventus in diretta tv

Dove vedere Sassuolo-Juventus in TV? La partita della 5a giornata di Serie A sarà trasmessa in diretta TV su DAZN, con la possibilità dunque di una visione su Smart TV o su televisori tradizionali sfruttando gli appositi dispositivi (TimVision Box, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e console di gioco quali Play Station o Xbox). Sassuolo-Juve sarà disponibile anche sul canale Zona DAZN (214) di Sky per gli abbonati che hanno attivato il servizio.

Sassuolo-Juventus dove vederla in streaming

Sassuolo-Juventus si potrà vedere in streaming su dispositivi portatili come tablet, smartphone e notebook e fissi. Diretta su DAZN con gli abbonati che potranno collegarsi all'app della piattaforma. Il match non sarà disponibile né su Sky Go, né su NOW.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Juve

Sassuolo con il 4-2-3-1 con Pinamonti davanti a tutti, e Berardi, Bajrami e Laurientè alle sue spalle. Nella Juventus dubbio Rabiot dopo la botta presa in settimana: il francese dovrebbe esserci stringendo i denti. Assente invece Alex Sandro. Conferme per Kostic e McKennie, con Vlahovic e Chiesa di punta. Le formazioni:

Sassuolo (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Ruan Tressoldi, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurentiè; Pinamonti. Allenatore: Alessio Dionisi.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Massimiliano Allegri.