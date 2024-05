video suggerito

Juventus-Monza dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Juventus-Monza è l'ultimo atto stagionale dei bianconeri con alla guida Montero e i brianzoli di Palladino. Nessun obiettivo in palio, spazio a turn over e ai ballottaggi. Diretta in esclusiva su DAZN sia in TV sia in streaming.

A cura di Alessio Pediglieri

Ultimo atto per la Juventus davanti al proprio pubblico, ospitando allo stadium il Monza per la gara in programma sabato 25 maggio alle ore 18:00. I bianconeri in mano a Montero, dopo l'esonero di Allegri, proveranno a chiudere con un secco che oramai manca da mesi. Gara in diretta TV e in streaming in esclusiva su DAZN.

Una gara che comunque non mette in palio punti pesanti né obiettivi particolari se non il tentativo per Juve e Monza di chiudere nel migliore dei modi il campionato. I bianconeri hanno già raggiunto i loro due veri obiettivi stagionali: la qualificazione alla prossima Champions League e la vittoria in Coppa Italia. Anche per il Monza di Palladino sarà una trasferta senza ansie visto che da tempo ha conquistato il proprio scudetto, la salvezza e da tempo si è autoesclusa da un posto in Europa, calando nel rendimento.

Partita: Juventus-Monza

Quando: sabato 25 maggio 2024

Dove: JStadium (Torino)

Orario: 18:00

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: Serie A 38a giornata

Juventus-Monza dove vederla in diretta TV

La partita tra Juve e Monza sarà trasmessa in esclusiva da DAZN per i suoi soli abbonati. Con una Smart TV collegata ad internet – via wireless o Chormecast, Firecox o una consolle di gioco – sarà possibile godersi la gara nonché il pre e il post partita.

Dove vedere Juventus-Monza indiretta streaming

Juventus-Monza si può vedere anche in live streaming, sempre e solo grazie al servizio offerto da DAZN, attraverso l'app dedicata oppure collegandosi da pc al portale di DAZN. DAZN ha comunicato che la telecronaca di Juventus-Monza è stata affidata a Stefano Borghi. Al suo fianco, per il commento tecnico, ci sarà Massimo Gobbi.

Serie A, le probabili formazioni di Juventus-Monza

Poco da chiedere ai rispettivi giocatori da parte do Montero e Palladino e quindi ci sarà spazio sicuramente anche a chi ha giocato meno in stagione, in una sorta di ultima passerella stagionale. Per Paolo Montero alcune scelte da fare: un 3-5-2 che vedrà il ballottaggio tra Danilo ed Alex Sandro in difesa, Weah e Miretti a centrocampo dove anche tra Kostic ed Iling-Junior si scoprirà all'ultimo chi sarà titolare. Per Raffaele Palladino, Gagliardini o Akpa-Akpro in mediana, mentre in attacco sarà ancora Djuric ad agire da punta centrale.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

MONZA (4-2-3-1): Sorrentino; Birindelli, D’Ambrosio, Izzo, Kyriakopoulos; Gagliardini, Bondo; Colpani, Pessina, Mota; Djuric.