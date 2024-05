video suggerito

Sassuolo-Inter dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Sassuolo-Inter è uno degli anticipi della 35a giornata di Serie A in programma oggi sabato 4 maggio alle 20.45. Tutto quello che c’è da sapere su diretta TV e streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Sassuolo-Inter è la partita valida per l'anticipo del sabato della 34a giornata di Serie A. Si gioca oggi alle ore 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, con la squadra di Ballardini alla ricerca disperata di punti salvezza. I neroverdi reduci dal ko contro la Fiorentina proveranno l'impresa contro un'Inter già campione d'Italia e alle prese con un possibile turnover. La partita sarà trasmessa in TV e streaming su DAZN e Sky.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Inter. Emiliani in campo con il tridente formato da Bajrami, Pinamonti, Laurienté, mentre Inzaghi risponde con Alexis Sanchez compagno di reparto di Thuram per un discreto turnover. Le formazioni:

Partita: Sassuolo-Inter

Quando: sabato 4 maggio

Orario: 20:45

Dove: Mapei Stadium, Reggio Emilia

Diretta TV: Sky, DAZN

Diretta Streaming: Sky GODAZN

Competizione: Serie A

Dove vedere Sassuolo-Inter in diretta TV: orario e canale

Dove vedere Sassuolo-Inter in TV? La partita sarà trasmessa in diretta TV su DAZN, e su Sky. Possibile seguire il match sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite) e Sky Sport Calcio (202 del satellite).

Sassuolo-Inter, dove vederla in streaming

Sassuolo-Inter si potrà vedere in streaming su DAZN, ma anche su Sky GO, app riservata agli abbonati Sky. Si potrà anche comprare il biglietto del singolo evento su NOW, servizio live on demand.

Serie A, le formazioni di Sassuolo-Inter

Il Sassuolo potrebbe scendere in campo con il tridente formato da Bajrami, Pinamonti, Laurienté. Ballardini deve fare a meno ancora di Berardi, Castillejo, Defrel e dello squalificato Tressoldi. Inter in campo con il 3-5-2, con possibile chance in avanti per Sanchez al fianco di Thuram, in ottica turnover.

SASSUOLO (4-3-3) – Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca, Matheus Henrique, Thorstvedt; Bajrami, Pinamonti, Laurienté.

INTER (3-5-2) – Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Carlos Augusto; Sanchez, Thuram.