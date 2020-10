Gara frizzante e divertente tra Sassuolo e Crotone al Mapei Stadium, con i neroverdi di Roberto De Zerbi che hanno battuto per 4-1 la neopromossa squadra di Giovanni Stroppa. A dispetto di quello che dice il risultato la gara è stata molto aperta fino a pochi minuti dalla fine piuttosto aperta ad ogni risultato: i calabresi avrebbero meritato certamente qualcosa in più ma la sfida è stata decisa dalla differenza di concretezza dei calciatori offensivi e nel momento in cui l'arbitro Pezzuto ha fischiato il calcio di rigore per il tocco di mano di Pedro Pereira su cross dalla sinistra del neo-entrato Kyriakopoulos. Dopo aver consultato il VAR e rivisto l'azione al video l’arbitro ha assegnato il calcio di rigore ai padroni di casa tra le proteste dei calciatori calabresi che, dopo la realizzazione di Ciccio Caputo, hanno fatto incetta di cartellini gialli perché non erano d'accordo con la decisione presa dal direttore di gara.

La regola sui falli di mano in area è cambiata all'inizio di questa stagione, per evitare che venissero assegnati molti e e con molto margine di discrezionalità da parte dei direttori di gara, ma in questa occasione l'arbitro Pezzuto ha valutato il modo in cui la mano ha ampliato il volume del corpo impedendo il passaggio del pallone verso il centro dell'area. Adesso bisognerà vedere se questa linea verrà tenuta per tutta la stagione, anche su episodi simili, oppure gli arbitri continueranno a decidere in maniera discrezionale.

Rigore per il Crotone: fallo di di Bourabia su Cigarini

L'altro episodio da moviola della gara tra Sassuolo e Crotone è il rigore assegnato al Crotone che aveva riportato in parità momentanea la partita. In questo caso non ci sono dubbi perché il fallo di Bourabia su Cigarini in area di rigore è netto e l’arbitro Pezzuto è in una buona posizione per poter decidere. Decisione giusta.