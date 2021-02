Il Bologna con grande tenacia resiste all'assedio del Sassuolo e riesce a conquistare un punto importante al Mapei Stadium, dove il derby emiliano termina sul punteggio di 1-1. Gol di Soriano e Caputo. Rossoblu in campo per un'ora in dieci dopo l'espulsione di Hickey.

Gol di Soriano e Bologna in 10

Il Sassuolo ha le idee chiare e parte forte, ma di fronte si trova un Bologna che è pronto a ripartire e cerca di far male con Orsolini e Barrow. I padroni di casa sembrano sentire un po' la tensione e dopo un'incertezza di Consigli sbaglia malamente Magnanelli che rende vana la partenza dal basso e anzi agevola il Bologna che ricicla il pallone e con tre passaggi fa gol, il marcatore è Soriano, 1-0. La reazione della squadra di De Zerbi non è immediata, ma alla mezz'ora l'arbitro La Penna dopo aver rivisto le immagini al VAR decide di espellere Hickey, entrato con piede a martello su Muldur. La partita in quel mondo cambia. Il Sassuolo si mette ad attaccare e lo fa bene ma fino alla trequarti del Bologna che allineato e coperto concede pochi spazi, una buona occasione ce l'ha allo scadere Locatelli che però dopo essersi inserito bene calcia debolmente e rende facile la vita a Skorupski.

Il pari di Caputo

Nel secondo tempo il Sassuolo pianta le tende nella trequarti avversaria, Traoré è ispirato, di gran lunga il migliore dei suoi. Il pari meritatissimo arriva con Ciccio Caputo che riceve un pallone filtrante di Djuricic e con un diagonale firma l'1-1. Il Bologna, nonostante i cambi di Mihajlovic, si schiaccia sempre più. De Zerbi rende ancora più offensivo il Sassuolo che però pur tenendo sempre il pallone tra i piedi non riesce quasi mai a creare problemi a Skorupski, che è attento ma non vede tanti palloni giungere dalle sue parti, nel finale ci prova Berardi, bella giocata, ma pallone di poco al lato.