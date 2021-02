Alla mezz'ora La Penna dopo essere stato chiamato al VAR da Nasca ha deciso di espellere con un cartellino rosso diretto lo scozzese Hickey per un fallo durissimo su Muldur. Mihajlovic furioso in panchina, ma la decisione sembra giusta anche se probabilmente il giovane laterale non aveva intenzione di fare un fallo così cattivo, ma è stato troppo vigoroso e ha pagato per questo.

Rosso con il VAR per Hickey

Poco prima della mezz'ora c'è un duro contrasto tra Hickey e Muldur, il difensore turco resta a terra, l'arbitro lascia correre e il Bologna pur vedendo il giocatore del Sassuolo fermo e dolorante continua a giocare, non fa altro che rispettare il regolamento. I calciatori in maglia bianca attaccano con grande velocità e si portano da una parte all'altra del campo, il Bologna cerca la conclusione, ma il Sassuolo difende bene. Quando l'azione finisce. Nasca, l'arbitro al VAR, richiama l'attenzione di La Penna e gli dice di andare a rivedere le immagini del contrasto tra Hickey e Muldur. Quando le vede il direttore di gara ha pochi dubbi. Rosso diretto per Hickey, che con grande dispiacere lascia il campo.

(in aggiornamento)