Calcio
video suggerito
video suggerito

Santos umiliato pubblicamente: “Guadagni tanti soldi, non hai un po’ di amor proprio?”. E si dimette

Fernando Santos con l’Azerbaigian ha ottenuto due pareggi e nove sconfitte, dopo il 5-0 con l’Islanda è stato umiliato in conferenza stampa dai giornalisti azeri. Santos poi si è dimesso.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Alessio Morra
0 CONDIVISIONI
Immagine

Fernando Santos dopo aver guidato per quasi un decennio il Portogallo ha smarrito la bussola: è durato poco con la Polonia e con il Besiktas. Dell'Azerbaigian è stato CT per undici partite, non ne ha vinta nemmeno una e dopo la pesantissima sconfitta con l'Islanda si è dimesso. Dimissioni prodotte dopo un'umiliazione subita in sala stampa, con i giornalisti azeri che gli hanno vomitato addosso parole pesantissime.

Islanda-Azerbaigian 5-0

L'Azerbaigian è stato pesantemente sconfitto nell'esordio delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 in casa dell'Islanda, un 5-0 che ha costretto alle dimissioni Santos, che però a caldo non pareva intenzionato a mollare la panchina. Il tecnico portoghese, campione d'Europa nel 2016, sapeva di trovarsi nel fuoco delle critiche, ma non immaginava che dopo la risposta a una domanda prevedibile: "Pensa di essere esonerato? O dopo questa sconfitta è intenzionato a dimettersi?", aveva detto: "Ho un contratto". Apriti cielo.

"Sa se c'è un volo diretto dall'Islanda al Portogallo"

I media azeri presenti in Islanda lo hanno apostrofato in malo modo, hanno utilizzato parole durissime. Un'autentica umiliazione per Santos, che non se l'aspettava e dalle immagini apparse si capisce il tono severissimo, con le espressioni di Santos che prova ad abbozzare. Il giornalista inquadrato lo incalza: "Hai guadagnato abbastanza soldi. Devono pagarti un risarcimento per mandarti via? Non hai un briciolo di amor proprio?". Un altro giornalista gli ha chiesto se sapeva se esiste un volo diretto dall'Islanda (dove avevano giocato) al Portogallo.

Leggi anche
Beppe Bergomi: "Ero timido e introverso quando mi cercarono da Sky. Dissi loro: ma siete sicuri?"

Le critiche della federazione e l'addio di Santos

Giù duro è andato il segretario generale della federazione calcistica azera, Jahangir Farajullayev, che ha usato parole altrettanto dire: "Non c'è niente da dire. Questi ragazzi non meritano una gestione e risultati del genere. Le sue risposte non sono state accolte con favore dai media azeri: un giornalista gli ha chiesto se sapeva se esiste un volo diretto dall'Islanda al Portogallo. Il sistema è stato sbagliato. L'allenatore non ha fatto i compiti. Se l'allenatore non si dimette prenderemo provvedimenti".

Immagine

Tutte quelle parole non hanno lasciato indifferente Santos che il giorno seguente si è congedato. C'è chi ha parlato di esonero in Azerbaigian e chi di rescissione consensuale. Santos si è dimesso, commentando l'addio ha detto: "Non posso fare a meno di ringraziare il Presidente della Federazione per il rispetto e la considerazione personale che mi ha sempre dimostrato. Ringrazio anche il popolo dell’Azerbaigian per l’ospitalità e l’affetto che mi ha dimostrato durante tutto questo periodo".

Calcio
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
NAZIONALE
Israele accusa Donnarumma e l’Italia dopo la rissa: “Ci hanno insultato per tutta la partita”
L'Italia vince 5-4 una partita folle con Israele dopo essere stata a un passo dallo psicodramma
Cosa cambia per l’Italia ai Mondiali 2026 dopo la rocambolesca ma fondamentale vittoria con Israele
Gattuso appare disfatto dopo il travaglio di Israele-Italia: “Oggi c’era da morire. Siamo dei pazzi”
Israele-Italia finisce in rissa, Gattuso urla agli avversari di stare zitti: cosa è successo dopo il match
Il discorso del CT di Israele: "Stasera contro l'Italia avete guadagnato qualcosa di molto grande"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views