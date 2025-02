Santiago Gimenez nuovo giocatore del Milan: difficile farlo giocare subito nel derby contro l’Inter

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Santiago Gimenez sarà presto ufficializzato come nuovo giocatore del Milan. I rossoneri hanno trovato l'accordo per l'acquisto dell'attaccante messicano classe 2001 dal Feyenoord. Contratto di 4 anni e mezzo per il giocatore e ben 35 milioni di euro più bonus nelle casse del club olandese per via del prezzo del cartellino. Inserita anche una importante clausola di rivendita. Decisiva la volontà del giocatore per far cambiare idea al Feyenoord, che voleva solo il Milan. Gimenez volerà oggi in Italia ma le possibilità di vederlo in campo nel derby sono pari a zero.

L'attaccante messicano dovrebbe essere tesserato oggi entro le 18 per rispettare le 24 ore precedenti alla partita, o addirittura entro le 12 di oggi con visto di esecutività, perché essendo un 2001 va in lista over. In ogni caso, appare tecnicamente impossibile far svolgere al giocatore in queste ore un viaggio dall'Olanda all'Italia per poi procedere con le visite mediche e successivamente alla firma sul contratto che dovrà poi essere inviato in Lega. Le tempistica dunque in questo momento appare molto stretta per poter pensare di vederlo domani in campo contro l'Inter.

Gimenez in gol nell'ultima partita di Champions del Feyenoord.

A meno di ribaltoni dell'ultim'ora dunque, appare molto difficile che Gimenez possa essere tesserato dal Milan proprio per scendere in campo contro l'Inter. Sta di fatto che i rossoneri, se non dovessero chiudere nei tempi previsti il suo tesseramento, giocheranno il derby anche senza Morata dato che è prevista per oggi la partenza dell'ex Juve per la Turchia. Lo spagnolo non giocherà il derby tra Milan e Inter poiché domani sarà chiamato a svolgere le visite mediche e poi la firma con il Galatasaray. Operazione in prestito con obbligo di riscatto da 8 milioni.

Abraham candidato a giocare il derby contro l'Inter

Gimenez appare un giocatore assolutamente funzionale per questo Milan a caccia di un bomber che possa prendere le redini di Giroud. Né Abraham che Morata infatti hanno inciso in tal senso anche se l'inglese dovrebbe per forza di cose giocare da titolare contro i nerazzurri nel derby a meno di sorprese dell'ultim'ora. Gimenez si presenta al Milan e ai suoi tifosi con un rendimento pari a 16 gol e 3 assist in stagione tra campionato e coppa. Tra meno di un mese la sfida di Champions proprio contro il suo Feyenoord che a suon di gol aveva spinto fino ai playoff.