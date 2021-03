Nell'ultima serata del Festival di Sanremo Zlatan Ibrahimovic continua a essere tra i protagonisti assoluti del palco dell'Ariston. Nella sua prima uscita della serata di sabato, il campione rossonero non si è risparmiato nel siparietto oramai canonico con il conduttore Amadeus. Lo svedese si è divertito ancora una volta a mettere in difficoltà Amadeus e ad autocelebrarsi nel modo migliore che sa: ponendosi al centro dell'attacco della sua squadra ideale.

Una squadra ideale di Sanremo che abbraccia un po' tutti, dai conduttori all'orchestra ad Achille Lauro, ma ovviamente incentra su se stesso la parte più importante: "Amadeus, stasera ti ho portato la formazione del festival, Credo di aver fatto un buon lavoro" ha scherzato l'attaccante del Milan che poi ha punzecchiato ancora il conduttore del Festival per il suo look: "Un errore però in realtà l'ho fatto: non ho scelto io il colore della tua giacca".

Poi, spazio all'undici ideale di Zlatan per il Festival di Sanremo: "In attacco? Ovviamente Zlatan e Ibra. Dietro ci metto Fiorello, come fantasista perché lo sa fare benissimo e perché il calcio senza fantasia non è nulla. Tu Amadeus? Vai in porta e se ne non ti va la porta vai in panchina. Se non ti va la panchina vai in tribuna o altrimenti direttamente a casa. Tanto Giovanna in panchina ti ha già messo da tempo".

Ma la formazione di Zlatan Ibrahimovic non si ferma qui e l'attaccante rossonero prosegue nel suo undici ideale ‘formato Sanremo' coinvolgendo anche uno degli ospiti d'onore del Festival e tra i più chiacchierati: "In difesa ci metto tutta l'orchestra, perché hanno difeso con i denti la forza della musica. Come stopper ci vedo bene Achille Lauro, perché fa paura agli avversari. Ho provato anche a scambiare la maglia con lui, ma è impossibile: è sempre nudo".