Sannino perde la pazienza con il suo portiere di riserva: "Ma dove siamo, a Uomini e donne?" Giuseppe Sannino non ha preso bene il tempo che il suo portiere di riserva ha impiegato per vestirsi ed entrare in campo per sostituire il titolare infortunato: "Ma dove siamo, a Uomini e donne?".

A cura di Vito Lamorte

Giuseppe Sannino non ha preso bene il tempo che il suo portiere di riserva ha impiegato per vestirsi ed entrare in campo per sostituire il titolare infortunato: "Ma dove siamo, a Uomini e donne?". L'allenatore campano, che attualmente dirige il Paradiso FC nella terza serie svizzera, è stato protagonista di questo episodio nella partita di Coppa Svizzera contro il più blasonato San Gallo.

Il portiere titolare, Gomis, si è infortunato al 41′ del primo tempo e quello di riserva, Pala, ha impiegato un po' troppo tempo per prepararsi ad entrare in campo: così l'allenatore nato ad Ottaviano, ex di Varese, Siena, Palermo, Chievo, Watford, Catania, Carpi, Salernitana, Triestina e Novara si è lasciato andare in uno sfogo che è diventato subito virale sui social.

Lo sfogo di Sannino: "Ma che siamo a Uomini e donne?"

Sannino è sempre stato un allenatore di carattere e i primi a riconoscere questa sua qualità, nei momenti positivi e negativi, sono i suoi calciatori. Nell'ultima uscita del Paradiso FC ne abbiamo avuto la riprova: voleva che il suo giocatore fosse pronto ad entrare subito e non si dovesse aspettare troppo tempo per effettuare il cambio.

Quando Gomis si è infortunato al 41′, il suo sostituto, Pala, ci ha messo troppo per prepararsi ad entrare in campo e così l'allenatore campano si è lasciato andare: "Ma dove siamo, a Uomini e donne? Forza, dai…".

Per la cronaca, la partita si è conclusa con la vittoria per 3-1 del San Gallo e l'eliminazione del Paradiso FC dalla coppa.

I risultati di Sannino al Paradiso FC: con lui anche Schelotto e Miceli

Sannino allena la squadra elvetica dal 2022, dopo aver risolto il contratto che lo legava alla Nocerina. Al primo anno ha vinto la Prima Lega Classic, ovvero la quarta serie del calcio svizzero, e lo scorso anno si è piazzato quinto in Promotion League, la terza serie elvetica.

Nella rosa del Paradiso FC ci sono anche due vecchie conoscenze del calcio italiano come Ezequiel Schelotto, noto per i campionati di Serie A con le maglie di Cesena, Catania, Atalanta, Inter, Sassuolo, Parma e Chievo; e Alessio Miceli, mediano classe ’99 cresciuto nel settore giovanile della Lazio.