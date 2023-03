Sanchez attacca l’Inter e Inzaghi, svelato un retroscena sul derby Scudetto perso: tifosi furiosi Alexis Sanchez non ha digerito il modo in cui l’Inter si è liberata di lui la scorsa estate e non perde occasione per attaccare la società nerazzurra: questa volta ha svelato un retroscena sul derby Scudetto perso a febbraio 2022.

A cura di Vito Lamorte

Alexis Sanchez non ha apprezzato il modo in cui l'Inter ha deciso di privarsi di lui e non fa nulla per nasconderlo. Il calciatore cileno è tornato a parlare della sua avventura nerazzurra, facendo riferimento allo scarso impiego e allo scarso feeling con Simone Inzaghi.

L'attaccante cileno, che attualmente gioca all'Olympique Marsiglia di Igor Tudor, ha concesso un'intervista per TNT Sports Chile e ha calcato la mano proprio sui suoi ultimi anni a Milano: "All'Inter ero tranquillo, ho detto che avrei accettato le critiche se mi avessero fatto giocare e se avessi fatto male. In quel caso avrebbero avuto ragione, ma se mi criticano senza darmi il tempo di dimostrare è ingiusto. Ero un leone in gabbia".

Il Niño Maravilla ha vestito la maglia dell'Inter dal 2019 al 2022 e ha partecipato in maniera attiva alla vittoria dello scudetto con Antonio Conte e della Coppa Italia e Supercoppa Italiana con Simone Inzaghi, anche con gol pesanti.

Il trattamento che gli è stato riservato, però, non è andato giù al calciatore cileno.

Alexis ha raccontato un retroscena al derby perso lo scorso anno contro il Milan per 2-1 in campionato, risultato decisivo per lo Scudetto dei rossoneri: "Una volta gli ho detto che se non mi avesse fatto giocare contro il Milan avremmo perso. Gli ho detto ‘Mister, possiamo perdere, attento'. Ed è successo. Non gli ho più detto niente, in quel momento dovevo essere come un elefante: bocca chiusa e orecchie grandi. Poi l'Inter fu sconfitta, ma perché non mi ha fatto giocare?”.

Questa confessione da parte di Alexis ha fatto arrabbiare molto i tifosi interisti che sui social hanno ricordato la palla persa proprio dal cileno da cui nacque l'azione che portò al pareggio di Giroud e, a distanza di un anno, hanno ricordato in maniera critica le scelte fatte in quel match dall'allenatore. La ‘ferita' non si è ancora rimarginata.

Il contrasto a centrocampo tra Giroud e Sanchez: inizia così l’azione che porta al pareggio del Milan.

La stracittadina fu un colpo molto duro a livello mentale per i nerazzurri, che dopo ci misero qualche settimana per ritrovarsi per il rush finale. In occasione del derby, però, bisogna ricordare come su proprio Alexis Sanchez a perdere una palla a metà campo che fece ripartire i rossoneri e portò al pareggio di Olivier Giroud dopo una gara dominata dall'Inter. Pochi minuti dopo il francese firmò la doppietta che permise al Milan di vincere quella partita e di riaprire il campionato.

Se quello che dice Alexis Sanchez è vero o no probabilmente non lo sapremo mai, a meno che Inzaghi non risponderà alle accuse del suo ex calciatore. Non ci resta che attendere.