San Siro trascina l’Inter con un coro sgradito al Benfica: “A Lisbona odiamo questa canzone” C’è un coro dell’Inter che tormenta i tifosi del Benfica: il retroscena raccontato dal match analyst dopo la sconfitta in Champions a San Siro che ha fatto rivivere i fantasmi dell’ultima stagione.

A cura di Ada Cotugno

La trasferta a San Siro è stata indigesta per il Benfica, in campo ma anche per l'atmosfera sugli spalti. Con un gol di Marcus Thuram l'Inter si è aggiudicata la vittoria in una partita fondamentale per le sorti del girone e che si porta dietro anche scorie della passata stagione: le due squadre si erano già incontrate nei quarti di finale dell'ultima Champions League e ad avere la meglio furono sempre i nerazzurri, attesi poi dall'euroderby con il Milan.

Anche questa volta l'avversaria portoghese non è stata un problema per Simone Inzaghi, diventato a tutti gli effetti una bestia nera per il Benfica. Lo scorso anno al ritorno a San Siro erano riusciti a strappare un 3-3 del tutto ininfluente sul passaggio al turno successivo, ampiamente archiviato dall'Inter dopo la vittoria per 2-0 in Portogallo. Ma oltre al campo c'è la questione spalti, con un coro diventato molto fastidio dalle parti di Lisbona.

A confessarlo è stato un match analyst del Benfica alla fine della partita: come riportato da Repubblica l'uomo si è fermato a bere un caffè al bar dello stadio subito dopo la sconfitta, quando l'umore non era dei migliori, e tra una chiacchiera e l'altra ha confessato che tra i tifosi della squadra per cui lavora non c'è simpatia verso un canto che invece spopola a San Siro. "Per tutti quei chilometri che ho fatto per te, Internazionale devi vincere" risuona in ogni angolo dello stadio, ma a qualcuno il coro resta indigesto.

"Non sai a Lisbona quanto odiamo questa canzone", ha confessato il match analyst ricordando soprattutto quanto accaduto nell'ultima stagione. I tifosi infatti hanno esportato questa canzone anche nella trasferta di Lisbona, con la vittoria dell'Inter per 2-0, e hanno ripetuto ovviamente lo spettacolo anche a San Siro animando tutto lo stadio.

I ricordi legati a questo coro quindi non sono dei migliori e ancora una volta queste parole hanno portato grande fortuna all'Inter, condannando il Benfica a una nuova sconfitta. E di sicuro nella partita di ritorno allo Stadio da Luz ci sarà spazio per le stesse note, ormai mal sopportate da tutti i tifosi del Benfica che non le associano a partite particolarmente piacevoli.