Salvio svergognato pubblicamente: una playmate pubblica i messaggi che le ha mandato e lo umilia Momentaccio per Eduardo Salvio, accusato dalla moglie di averla investita con la macchina: nella vicenda ora irrompe una famosa modella argentina. Il giocatore del Boca è umiliato pubblicamente.

A cura di Paolo Fiorenza

Dopo la pioggia non sempre spunta il sole, anzi spesso può grandinare. Lo sta scoprendo sulla propria pelle Eduardo Salvio, 31enne giocatore argentino finito negli ultimi giorni sulle prime pagine, ahi lui non calcistiche. ‘El Toto' è accusato dalla moglie, da cui ha avuto due figli e con la quale si è appena separato, di averla investita con la sua macchina sotto la propria abitazione, quando Magalí Aravena – che a suo dire si era recata lì per parlare con lui – l'ha trovata con un'altra donna, ovvero l'attuale compagna del calciatore.

Il video di una telecamera fissa presente nella zona è abbastanza chiaro e mostra la donna trascinata per qualche metro dalla vettura, che poi fa retromarcia e si dilegua, lasciando la moglie di Salvio a terra con ferite ad un ginocchio. Tuttavia il calciatore – nella sua versione dei fatti data agli inquirenti – scrive una sceneggiatura diversa per quelle stesse immagini, attribuendo all'aggressività della donna la responsabilità di quanto accaduto, dopo che la stessa aveva perso la testa quando aveva appreso che stava frequentando un'altra: "Figlio di put***a, ti rovinerò la carriera, andrai a giocare in Nigeria! Portala fuori da casa mia!", gli avrebbe urlato nei giorni precedenti, prima di cercare il faccia a faccia finito male. In quei frangenti sarebbe stata la moglie – secondo l'attaccante ex Atletico Madrid e Benfica – "ad attaccarmi e a colpire la macchina", mentre lui non avrebbe mai accelerato, trovandosi la donna appesa all'auto dal lato passeggero.

Momentaccio per Eduardo Salvio: i giorni in cui giocava in Europa sono lontani

In attesa di accertare da che parte stia la verità, sono stati disposti i primi provvedimenti nel fascicolo che è stato aperto dalla magistratura con l'accusa di violenza di genere. La Procura della Repubblica di Buenos Aires ha imposto a Salvio il divieto di avvicinarsi alla moglie in un perimetro di 300 metri, contestualmente dotando la donna di un pulsante antipanico per ogni evenienza. Inoltre il centrocampista offensivo del Boca Juniors non potrà guidare per 30 giorni e dovrà chiedere il permesso per espatriare. Reduce da un 2021 disastroso dal punto di vista personale, con la rottura del legamento crociato che lo ha tenuto lontano dai campi per 8 mesi e con la crisi coniugale che già era esplosa tra le mura di casa prima che si arrivasse alla separazione di inizio marzo, Salvio non è stato convocato per l'ultima partita di campionato contro il Lanus. Troppo fresca la denuncia e caotica la situazione intorno a lui, come ha spiegato l'allenatore del Boca Sebastian Battaglia: "Ci ho parlato, non ha la testa per giocare".

Il momentaccio di Salvio è ulteriormente peggiorato quando il giocatore è stato pubblicamente umiliato dalla famosa influencer argentina Yasmila Mendeguia, procace ex concorrente del Grande Fratello che ha avuto anche l'onore di una copertina su Playboy. La modella ha svelato i messaggi privati che il calciatore le ha inviato nello scorso novembre via social, senza che lei gli abbia mai risposto. Nello screenshot postato dalla ragazza si vedono emoji con i cuoricini sugli occhi, domande insistenti "come stai?", foto di lei di spalle col suo commento "non hai rivali". Un approccio fatto da Salvio quando non era ancora separato dalla moglie e caduto nel vuoto assoluto. Adesso tuttavia viene esibito davanti a tutti con un commento che svergogna il giocatore del Boca. La playmate infatti scrive a corredo dello screenshot: "Questo qua è quello che ha investito sua moglie? Questi uomini, se non giocassero bene a pallone, lavorerebbero in una garitta". In pochi giorni l'immagine di Salvio è andata in pezzi ed anche la sua carriera sembra aver imboccato la parabola discendente: il giocatore ammirato prima dell'infortunio probabilmente non tornerà mai più.