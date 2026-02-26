Saluto nazista sugli spalti, il Real Madrid espelle un tifoso dallo stadio: “Procedimento immediato”

Un tifoso è stato ripreso mentre faceva il saluto nazista prima di Real Madrid-Benfica ed è stato immediatamente allontanato dallo stadio. Il club ha aperto un procedimento disciplinare e ribadito la tolleranza zero contro odio e razzismo.

Bufera sugli spalti prima di Real Madrid-Benfica, sfida valida per il ritorno dei playoff di Champions League che ha visto gli spagnoli vincere e qualificarsi per gli ottavi di finale. Poco prima del calcio d’inizio, le telecamere hanno inquadrato un tifoso presente in tribuna mentre effettuava il saluto nazista. Le immagini hanno fatto rapidamente il giro dei social, innescando indignazione e costringendo il club madrileno a intervenire con tempestività.

Il personale di sicurezza del club spagnolo ha individuato e identificato l’uomo nel giro di pochi minuti, accompagnandolo fuori dal Santiago Bernabéu Stadium prima che la gara avesse inizio. Contestualmente, la società ha annunciato l’apertura immediata di un procedimento disciplinare interno per valutare le sanzioni previste dal regolamento del club, che possono arrivare fino alla revoca dello status di socio e al divieto di accesso allo stadio.

In una nota ufficiale, il Real Madrid ha ribadito la propria “ferma condanna di qualsiasi manifestazione di odio, razzismo o violenza”, sottolineando l’impegno costante nella promozione dei valori di rispetto, convivenza e fair play. Il club ha inoltre fatto sapere che collaborerà con le autorità competenti qualora si rendesse necessario un ulteriore intervento, ribadendo la volontà di prevenire e contrastare con decisione episodi simili.

Sulla vicenda è intervenuto anche Thibaut Courtois, che ha richiamato l’attenzione sulla necessità di reazioni rapide in situazioni del genere: "Poi ci sono altre cose accadute sugli spalti che giustificano l'interruzione della partita e l'espulsione di quelle persone. Non vediamo cosa succede sugli spalti; alcuni potrebbero vederlo, ma succede quando siamo concentrati sulla partita. Devono esserci altre persone responsabili che prendono provvedimenti". Il portiere belga ha poi aggiunto: "E le autorità dovrebbero essere chiamate. Come società, dobbiamo smetterla di essere così sciocchi".

L’episodio riaccende il tema della sicurezza e della lotta ai comportamenti discriminatori negli stadi europei, con il Real Madrid deciso a stroncare sul nascere ogni gesto che possa macchiare l’immagine del club e della competizione.

Il comunicato ufficiale del Real Madrid