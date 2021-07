Salah come Guti: l’assist di tacco per Minamino è sublime ma il Liverpool perde con l’Hertha Berlino Il Liverpool ha perso per 4-3 l’amichevole contro l’Hertha Berlino ma Mohamed Salah ha illuminato la notte di Innsbruck con un assist di tacco per Minamino all’inizio della ripresa che ha strappato applausi nell’impianto austriaco e sui social è stato subito paragonato a quello di Guti a La Coruna di qualche anno fa.

A cura di Vito Lamorte

Il Liverpool si sta preparando per la nuova stagione calcistica e ha incontrato l'Hertha Berlino al Tivoli Stadion Tirol di Innsbruck in amichevole. I Reds di Jurgen Klopp hanno perso per 4-3 contro la squadra di Pál Dárdai e nel tabellino risalta il nome di Stevan Jovetic ma la giocata della serata è quella di Mohamed Salah. L'egiziano è uno degli uomini più importanti della squadra di Anfield e sembra essere già pronto per la nuova annata dopo le voci di mercato che lo hanno interessato nella scorsa primavera e che lo davano lontano dall'Inghilterra.

Nel match di pre-season che ha visto l'Hertha Berlino trionfare grazie alla doppietta dell'ex Fiorentina e Inter nella ripresa, il primo tempo si è chiuso sul risultato di 2-2 in virtù del doppio vantaggio tedesco siglato da Ascacibar e Serdar e le reti del Liverpool firmate da Sadio Mané e Takumi Minamino. I Reds si sono trovati sotto 2-0 e dopo aver accorciato le distanze ecco che Mohamed Salah ha deciso di illuminare la notte austriaca con un giocata bellissima: il numero 11 ha guadagnato la profondità, con una delle sue giocate più classiche, e con il tacco ha servito il compagno al limite dell'area piccola: Minamino, che arrivava in corsa, ha dovuto solo insaccare in rete.

La giocata di Salah è sublime: l'ex Fiorentina e Roma era sicuro che in quella porzione di campo sarebbe riuscito a servire il suo compagno di squadra e l'unico modo per trovarlo era colpire il pallone con il tacco. Sui social è partito subito il paragone dell'assist del numero 11 del Liverpool con quello che fece Guti al Riazor di La Coruna a Karim Benzema. Probabilmente si tratta di due esecuzioni simili ma non comparabili che, però, dimostrano come la visione a 360° di ciò che accade all'interno del campo e la conoscenza dei compagni possono dar vita a stupende situazioni di gioco come quella vista a Innsbruck.