Salah alla Roma, cosa c’è di vero sul possibile ritorno: sogno di mercato e ostacoli economici

La Roma starebbe valutando seriamente l’ipotesi di riportare Mohamed Salah nella Capitale, ma il percorso è tutt’altro che semplice. Il calciatore egiziano, attualmente in rotta con il Liverpool, potrebbe lasciare il club inglese già a gennaio, nonostante il contratto rinnovato fino al 2027.

Il club inglese, dal canto suo, sembra disponibile a un prestito, aprendo la porta a una trattativa che accenderebbe i sogni dei tifosi giallorossi. A riportare questa indiscrezione è il quotidiano La Repubblica.

Salah-Roma, il sogno e gli ostacoli economici

Salah è stato uno dei protagonisti del passaggio della Roma al Liverpool nell’estate del 2017, ceduto per 42 milioni di euro. Ora, a distanza di sei anni, la possibilità di un ritorno emoziona ma pone questioni economiche importanti.

Lo stipendio del 33enne è tra i più alti in Premier: 400.000 sterline a settimana, pari a circa 23,9 milioni di euro lordi a stagione, secondo solo a Haaland. Anche ipotizzando un taglio sull’ingaggio, un prestito di sei mesi costerebbe alla Roma almeno 12 milioni lordi, una cifra che pesa notevolmente sul bilancio.

La Roma si muove sul mercato in attacco: piacciono Raspadori e Zirkzee

Per questo motivo, l’allenatore Gasperini non ha ricevuto alcuna garanzia sulla disponibilità di Salah: sarebbe un vero colpo a sorpresa. La società sta valutando attentamente se l’operazione possa rientrare nei parametri economici senza compromettere la gestione della rosa. Parallelamente, la Roma mantiene il focus su giocatori più accessibili come Raspadori e Zirkzee, rinforzi concreti per il presente e compatibili con il budget.

Nonostante le difficoltà economiche, l’ipotesi Salah continua a far sognare i tifosi. Il suo ritorno rappresenterebbe non solo un rinforzo tecnico di altissimo livello, ma anche un colpo simbolico che confermerebbe la Roma come protagonista sul mercato e nella corsa allo scudetto. La strategia del club resta chiara: monitorare con attenzione ogni evoluzione, valutare rischi e opportunità, e non chiudere la porta a un’operazione che potrebbe riscrivere le ambizioni stagionali.

Con il Liverpool pronto a discutere, e la volontà di Salah di tornare in Italia, la trattativa resta complicata ma non impossibile: il mercato di gennaio potrebbe riservare sorprese inaspettate per la Roma e per tutti i tifosi giallorossi.