Saelemaekers subisce un fallo e fa una sceneggiata: la sua reazione è spropositata e grottesca

Saelemaekers brilla con un assist nel rocambolesco 3-2 del Milan sul Torino ma fa discutere per una reazione giudicata eccessiva dopo un fallo. L’episodio e la sceneggiata al 56’ sono diventate virali in pochi istanti.
A cura di Vito Lamorte
Immagine

Il Monday Night tra Torino e Milan è stato ricco di emozioni e colpi di scena. Tra i protagonisti Alexis Saelemaekers, autore di un assist importante nel successo esterno dei rossoneri per 3-2 e di un episodio che sta facendo discutere da diverse ore.

Il calciatore belga ha attirato l’attenzione non solo per la sua solita prova ma per un episodio discusso nella ripresa: al 56° minuto, dopo un fallo subito da Faustino Anjorin, Saelemaekers è rimasto a terra per alcuni istanti, reagendo in modo plateale al contatto e facendo una sceneggiata a tratti grottesca. La scena non è passata inosservata ed è diventata virale sui social in pochi secondi.

Il contatto c'è, quindi non stiamo parlando di simulazione, ma la sceneggiata di Saelemaekers negli istanti successivi è qualcosa di clamoroso.

Saelemaekers fa una sceneggiata dopo un fallo: la sua reazione è grottesca

La gara dell’Olimpico, come spesso accade nelle sfide più attese, è finita al centro delle discussioni tra i tifosi, con Alexis Saelemaekers nel ruolo di protagonista involontario. Sul punteggio di 2-1 si verifica un contatto piuttosto ordinario tra il belga, impegnato nel rientro difensivo, e Tino Anjorin. Ad avere la peggio è l’esterno del Milan e l’arbitro fischia il fallo, assegnando una punizione.

Quello che segue, però, fa discutere: Saelemaekers reagisce in modo sproporzionato, restando a terra e gesticolando come se avesse subito un intervento molto duro. Un atteggiamento che probabilmente influisce sulla decisione del direttore di gara, portandolo a estrarre il cartellino giallo ai danni del centrocampista della squadra granata.

Non è la prima volta che in Serie A si vedono questi tipi di reazione ai falli (ne parlammo anche nel caso di Barella in Inter-Genoa del 2024) e, francamente, è un modo di comportarsi poco professionale oltre che ridicolo. Speriamo che, magari, rivedendosi Saelemaekers ripensi al tutto e possa chiedere "scusa" come fece Barella, evitando questi tipi di comportamenti in futuro.

Immagine
Immagine
Immagine
