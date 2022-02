Sadio Mané finisce in ospedale e trova una famiglia disperata: il gesto è commovente Sadio Mané fresco di trionfo in Coppa d’Africa con il suo Senegal si è reso protagonista di un bellissimo gesto per aiutare un bambino che lottava tra la vita e la morte.

A cura di Marco Beltrami

Un intero Paese è in festa, travolto da un entusiasmo incontenibile. Il Senegal sta ancora festeggiando per lo storico trionfo in Coppa d'Africa ottenuto grazie alla vittoria in finale ai rigori sull'Egitto. I "Leoni della Teranga" hanno ricevuto un'accoglienza da eroi al ritorno in patria, con Koulibaly e Mané tra le stelle più acclamate. L'attaccante del Liverpool non è stato solo incoronato come campione, ma ha ricevuto anche una speciale ovazione per il suo cuore d'oro. Il 29enne ha infatti conquistato la scena per un gesto che ha dimostrato ancora una volta la sua eccezionale generosità.

Sadio Mané è un ragazzo d'oro. Umiltà, rispetto, correttezza, generosità per il ragazzo di Banbali che dopo la vittoria sull'Egitto invece di lasciarsi andare ai festeggiamenti ha pensato prima di tutto a consolare il suo compagno in Reds Salah, mettendo da parte quanto accaduto in occasione del rigore sbagliato nel corso del match. Non si può che parlare bene di Mané, non solo per le sue doti e i suoi atteggiamenti in campo. Nella vita privata il calciatore ha a più riprese dimostrato di essere una persona speciale, con donazioni, beneficenza e iniziative a sostegno delle persone più sfortunate. Tutto nasce dalla forte volontà di non dimenticare mai le sue origini povere.

L'ultimo episodio, a conferma di questo, è accaduto proprio in occasione della Coppa d'Africa. Sadio Mané infatti è finito in ospedale dopo il match contro Capo Verde, a causa di un colpo alla testa ricevuto involontariamente dal portiere avversario. Una botta che non gli ha impedito di segnare e continuare a giocare, prima di arrendersi e lasciare il campo. Inevitabile il trasporto in ospedale per i controlli di rito, che fortunatamente hanno dato esito negativo. Oltre a ricevere la visita dell'estremo difensore capoverdiano preoccupato e intenzionato a scusarsi, Mané ha avuto modo di incontrare tanti tifosi che lo hanno riconosciuto.

L'attaccante ha trovato anche una famiglia in grande difficoltà, al seguito del proprio figlio. Il bambino investito da una motocicletta era in gravissime condizioni a causa di ferite e diverse ossa rotte in tutto il corpo. I genitori non potevano permettersi di pagare le cure, ed ecco che allora Sadio Mané ha deciso di aiutarli, accollandosi tutte le spese. A raccontare tutto ci ha pensato un giornalista della tv camerunense Equinoxetv che ha svelato: "Sadio, che era in questo ospedale trova questa famiglia in crisi e chiede loro cosa sta succedendo. Gli spieghiamo la situazione e lui ha dato loro 400.000 FCFA (circa 600 euro) che hanno sollevato questa famiglia. Credo che questa benedizione sia stata premiata oggi da DIO".

Solo applausi dunque per Sadio Mané e non solo per il suo premio di migliore giocatore del torneo, ma anche per aver aiutato questo ragazzo alle prese anche con una grave commozione cerebrale. D'altronde non c'è da stupirsi per questo calciatore che con le sue donazioni costruisce scuole, ospedali e altre opere di beneficenza. Solo poche settimane fa aveva donato la bellezza di 41mila dollari ad un ente sanitario africano per contribuire alla lotta al coronavirus in Senegal.