Dopo Koulibaly, l'altro grande campione del calcio del Senegal ha deciso di aiutare, ancora una volta, in modo concreto i suoi connazionali. Mané già in passato si è prodigato per il suo paese e dopo aver incontrato il Presidente del Senegal ha donato una somma molto importante, oltre 500 mila euro per la costruzione di un ospedale a Bambali, cittadina a 400 chilometri da Dakar in cui l'attaccante del Liverpool è cresciuto, e che finora non ha accesso a servizi di base per la salute.

Sadio Mané si conferma una persona speciale, spesso in passato ha fatto del bene ai suoi connazionali, adesso Mané ha finanziato la costruzione di un ospedale nel suo villaggio natale a Bambali, dove ha investito 530 mila euro. Dopo essere tornato in patria per giocare due partite di qualificazione alla Coppa d'Africa (con Zambia e Capo Verde), Mané ha avuto modo di incontrare ufficialmente il presidente Macky Sall con cui ha discusso del progetto, che sta prendendo la luce.

Il calciatore avrebbe chiesto aiuto allo Stato per la ricerca del personale medico da inserire nell'ospedale. E la notizia è stata data proprio dal Presidente della Repubblica del Senegal che su Twitter ha scritto:

Il calciatore Sadio Mané ha incontrato il presidente Macky Sall. L'attaccante del Liverpool ha presentato al Capo dello Stato un ambizioso piano per costruire un ospedale a Bambali e conta sul sostegno statale per il personale medico.

Mané è un calciatore del Liverpool, giocatore di alto livello che ha vinto tantissimo e segnato quasi 200 gol in carriera, notò anche per il suo stile di vita – non ha fuoriserie e non pensa a cambiare smartphone spesso, come ha lui stesso dichiarato tempo fa – ma soprattutto ha un cuore d'oro, prima di finanziare la costruzione di un ospedale aveva finanziato la costruzione di una scuola.