Sadio Mané al Bayern Monaco libera Lewandowski: Salihamidzic piazza il colpo, c’è la fumata bianca Sadio Mané sarà un nuovo calciatore del Bayern Monaco: accordo tra parte fissa e bonus che toccherà i 41 milioni di euro. Ora Lewandowski può partire.

A cura di Vito Lamorte

Sadio Mané sarà un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Il calciatore senegalese lascerà il Liverpool dopo sei stagioni per vestire la maglia dei campioni di Germania: i due club hanno trovato un accordo che tra parte fissa e bonus toccherà i 41 milioni di euro. I Reds hanno rifiutato due offerte dei bavaresi prima di accettare quella finale per il 30enne, che chiuderà la sua parentesi con gli inglesi dopo la finale di Champions persa a Parigi contro il Real Madrid.

La trattativa è stata abbastanza veloce, visto che Mané aveva già fatto sapere al club la sua volontà di andare via e il Bayern aveva mostrato il suo interesse per il calciatore senegalese, che era arrivato dal Southampton nel 2016 e ha segnato 90 gol in Premier League per il club di Anfield concludendo la scorsa stagione con 23 gol tra tutte le competizioni. Mané è stato uno dei protagonisti della vittoria della Champions League nel 2019 e del trionfo in Premier 30 anni dopo l'ultima volta.

Il Liverpool si era già cautelato con l’arrivo di Darwin Nunez per rinforzare il reparto offensivo di Jurgen Klopp e, a meno di sorprese, non dovrebbero esserci altri movimenti per l'attacco dei Reds.

Decisivo il blitz di Hasan Salihamidzic, che ha trovato l’accordo con il Liverpool su una base di 32 milioni di euro, più 6 di bonus legati alle presenze e 3 legati agli obiettivi del club. Il calciatore senegalese dovrebbe essere a Monaco nei prossimi giorni per le visite mediche e per firmare il suo contratto con il Bayern.

Sadio Mané dovrebbe sostituire Robert Lewandowski, che sembra sempre più lontano dopo le ultime dichiarazioni pubbliche. Il nazionale polacco ha chiesto ai vertici della società di non ostacolare la sua uscita, dopo che i rapporti tra lui e il club si erano raffreddati negli ultimi mesi, e il suo nome è stato accostato spesso al Barcellona e al Chelsea.