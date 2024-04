Sacchi contro l’Inter, l’attacco è durissimo: “Vincere facendo i debiti significa barare”

video suggerito

"Vincere facendo i debiti significa barare. L’Inter sta barando? Sì”. Arrigo Sacchi non ha usato mezze misure per parlare dell'Inter durante la presentazione del suo libro ‘Il Realista Visionario’ ieri sera all’hotel Federico II di Jesi. Le parole riportate dal quotidiano Corriere Adriatico dell'ex CT sono molto dure: "C’è una tendenza in Italia di voler arrivare all’obiettivo da furbi, non è giusto. Bisogna uscire da questa situazione altrimenti resteremo sempre in questo stato di crisi".

Sempre parlando dell’Inter, l’ex allenatore è tornato anche a commentare l’operato di Simone Inzaghi: "Si è evoluto, è cresciuto tantissimo. Credo sia sulla strada giusta. Ma in Champions contro l’Atletico Madrid ha sbagliato. Le squadre spagnole vanno aggredite, a un certo punto si è schierato con sei difensori consegnandosi all’avversario".

L'Inter sta facendo un campionato incredibile a livello di numeri ed è partito già il conto alla rovescia per la ‘seconda stella' ma per l'ex CT della Nazionale le cose non stanno esattamente così.

