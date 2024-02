Sabatini concede un pomeriggio a Liverani per salvare la Salernitana: “Stasera mi dirai tutto” Walter Sabatini ha presentato questa mattina Fabio Liverani come nuovo allenatore della Salernitana al posto dell’esonerato Pippo Inzaghi. Il direttore generale granata ha subito spiegato al nuovo tecnico la sua richiesta: “Hai oggi pomeriggio di tempo e poi stasera mi dirai se questa squadra può salvarsi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Il 3-1 dell'Empoli sulla Salernitana all'Arechi nell'ultimo turno di campionato ha abbassato notevolmente la quota salvezza dei granata. Parole di Walter Sabatini che nella conferenza stampa di presentazione di Fabio Liverani come nuovo allenatore al posto dell'esonerato Pippo Inzaghi ha ammesso: "Ora siamo al 3,5% rispetto al 5% di inizio gennaio". Proprio nel giorno in cui l'ex allenatore di Parma, Genoa e Lecce si è fatto conoscere dall'ambiente granata, è stato lo stesso direttore generale della Salernitana a stilare la tabella di marcia.

Ha preso la parola innanzitutto per spendere due parole su Superpippo che lui stesso spiegò di non aver scelto come allenatore poiché fu una decisione del presidente Iervolino. "Mi scuso con Inzaghi, che non ho aiutato abbastanza – ha spiegato – Infatti ho portato avanti a rilento il mercato di gennaio, per una serie di contraddizioni ed episodi sfavorevoli". Sabatini conclude: "Mi scuso dal punto di vista umano e professionale". Il dg granata poi parla subito chiaro a Liverani: "Hai oggi pomeriggio per dirmi se la squadra può salvarsi oppure no".

Sabatini ha spiegato così all'allenatore, dopo aver elencato alcuni passaggi della sua carriera, cosa vuole da lui in queste prime ore da tecnico dei granata: "Il risultato dell'altro ieri è stato una mazzata quasi definitiva e la percentuale di salvezza si è abbassata al 3.5%, ma a me non frega niente – ha ribadito Sabatini – Ho un allenatore nuovo, con idee nuove e una squadra nuova che Inzaghi non ha avuto neanche l'opportunità di vedere tutto all'opera". E aggiunge: "Adesso spero che ci riesca Liverani in un pomeriggio solo, cioè oggi pomeriggio".

Il direttore generale della Salernitana spiega come Liverani potrà avere questo allenamento pomeridiano con tutti gli effettivi a disposizione per capire se realmente la squadra sia in grado di salvarsi: sia dal punto di vista tecnico che delle motivazioni. "Oggi pomeriggio Fabio, stasera, dovrai venire da me e dire: questa squadra vale la salvezza – ha concluso Sabatini – Io me l'aspetto. Se non c'è l'euforia, deve esserci la disperazione". Liverani ha firmato un contratto fino a fine stagione con la Salernitana sperando di riuscire nell'impresa salvezza.