La Salernitana esonera Pippo Inzaghi e si affida a Liverani: tutto fatto per il nuovo allenatore Dopo la sconfitta con l'Empoli la Salernitana ha deciso di esonerare Pippo Inzaghi e affidarsi ad un nuovo allenatore: accordo raggiunto con Fabio Liverani che guiderà la squadra per il resto del campionato di Serie alla ricerca di una complicatissima salvezza.

Manca solo l'ufficialità ma ormai non ci sono più dubbi: la Salernitana ha già deciso il cambio in panchina. Esonerato Pippo Inzaghi (non è stato ancora fatto l'annuncio ma al tecnico è già stato comunicato) dopo la cocente sconfitta casalinga contro l'Empoli che ha lasciato la formazione granata all'ultimo posto della classifica riducendo le chance di salvezza, i campani si affideranno ad un nuovo allenatore per dirigere la squadra nelle restanti quattordici giornate di campionato e tentare ciò che al momento appare come un'impresa molto complicata, cioè mantenere la categoria.

E anche sul sostituto di SuperPippo non sembrano esserci ormai più dubbi dato che la scelta del presidente Iervolino e del direttore generale Walter Sabatini sembra essere ricaduta su Fabio Liverani con il quale in un incontro andato in scena a Roma nel pomeriggio si è raggiunto un accordo di massima per un contratto di sei mesi con opzione di rinnovo per un altro anno in caso di salvezza. Domenica 11 febbraio sarà il giorno della firma sul contratto e dell'annuncio ufficiale.

E sono state proprio le condizioni contrattuali accettate dal 47enne allenatore romano a permettergli di sbaragliare la concorrenza e guadagnarsi la fiducia della dirigenza granata. L'altro candidato alla panchina della Salernitana era infatti Davide Ballardini che, per liberarsi dal contratto che attualmente lo lega alla Cremonese, chiedeva un compenso più oneroso e, soprattutto, una durata di un anno e mezzo a prescindere dalla salvezza e dalla categoria in cui la compagine campana giocherà nella prossima stagione. Salvo sorprese dell'ultima ora e cambi di idea repentini dunque domani ci sarà la firma sul contratto e a seguire dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale dell'esonero di Pippo Inzaghi e dell'ingaggio di Fabio Liverani come nuovo allenatore della Salernitana.

Per l'ex bandiera della Lazio da calciatore si avvicina dunque il ritorno in panchina dopo le ultime esperienze non conclusesi brillantemente con il Parma e il Cagliari finite entrambe con un esonero. Di certo però non si ritroverà a gestire una situazione facile dato che nei prossimi sette match (in cui avrà cinque scontri diretti) la Salernitana si gioca di fatto tutte le chance di salvezza e Fabio Liverani si gioca quindi il proprio futuro.