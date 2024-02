Niang e Cancellieri mandano all’inferno la Salernitana: lo scontro salvezza lo vince l’Empoli L’Empoli batte 3-1 la Salernitana all’Arechi nello scontro salvezza: decisivo l’esordiente Niang che nel finale trasforma un calcio di rigore e poi serve l’assist a Cancellieri per il gol che chiude i giochi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

L'Empoli dell'amato ex Davide Nicola vince 3-1 lo scontro salvezza dell'Arechi contro la Salernitana di Pippo Inzaghi che ha aperto la 24ª giornata della Serie A 2023-2024. Il primo gol italiano del debuttante Weissman non è bastato ai granata di evitare la sanguinosa sconfitta contro i toscani che erano passati in vantaggio nel primo tempo con l'autogol di Zanoli e nel finale hanno trovato la rete dell'importantissimo successo con il calcio di rigore trasformato dall'ex milanista M'Baye Niang alla prima con la maglia azzurra e poi chiuso i giochi con la rete di Cancellieri su assist del francese.

Un risultato arrivato al termine di un match in cui sulle due squadre ha pesato tantissimo l'elevata posta in palio come testimoniano le pochissime occasioni da rete create nel primo tempo dove l'Empoli ha trovato la rete del vantaggio con un cross di Cambiaghi deviato nella propria porta da Zanoli e, fatta salva qualche iniziativa solitaria del solito Candreva e un bel tiro di Kastanos, la Salernitana non è mai riuscita ad impensierire Caprile e la retroguardia toscana ben organizzata dal Nicola.

La svolta per i padroni di casa, usciti dal campo tra i fischi dei propri tifosi all'intervallo, arriva nella seconda metà della ripresa quando il nuovo acquisto Shon Weissman (entrato in campo nel finale della prima frazione al posto dell'infortunato Pierozzi) capitalizza il bel cross di Candreva con un colpo di testa che si insacca in rete rimettendo così in parità il risultato. Il gol dell'attaccante israeliano rivitalizza i granata che nel finale provano ad assediare la difesa avversaria alla ricerca di quella vittoria che rinfocolerebbe le speranze salvezza per la squadra di Pippo Inzaghi. Inevitabilmente i campani si espongono però alle veloci ripartenze della formazione empolese con i neontrati Niang, Cancellieri, Kovalenko e Fazzini. Ed è proprio sull'iniziativa personale di quest'ultimo (steso in area da Pellegrino) che arriva il calcio di rigore trasformato dall'altro subentrato Mbaye Niang che vale l'1-2, mentre è Cancellieri in pieno recupero a chiudere i giochi realizzando il gol del definitivo 1-3 che proietta l'Empoli momentaneamente a +3 sulla zona retrocessione e manda all'inferno la Salernitana sempre più ultima in classifica e con la salvezza che si allontana sempre di più.