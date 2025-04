Rudiger squalificato 6 turni dopo il caos in Coppa: Bellingham scagionato dai video forniti dal Real

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Giudice Sportivo in Liga mette la parola fine su ciò che è accaduto in Coppa del Re sul finire di Real Madrid-Barcellona. Protagonista indiscusso e in negativo era stato Antonio Rudiger che aveva lanciato una borsa del ghiaccio contro l'arbitro De Burgos Bengoetxea. Il difensore delle Merengues, che aveva puntato minaccioso il direttore di gara è stato squalificato per 6 giornate (da scontare nella Liga). Lo stesso Rudiger sconterà la squalifica da infortunato dato che oggi il centrale tedesco è stato operato al menisco del ginocchio sinistro.

Erano stati espulsi nel finale anche Vazquez il quale è stato fermato per due turni mentre curioso è stato il caso di Bellingham. Il fantasista inglese è stato scagionato tramite prove video ritenute valide fornite dal Real Madrid. Per giustificare l'espulsione, il referto dell'arbitro diceva: "Una volta terminata la partita, si è avvicinato alla nostra posizione con un atteggiamento aggressivo, dovendo essere trattenuto dai suoi compagni di squadra". Il Real è riuscito però a cancellare il rosso rendendo il giocatore disponibile per la prossima partita.

Bellingham protesta con l'arbitro.

Il Real Madrid aveva infatti presentato dei video che mostravano come l'inglese non avesse fatto ciò che il rapporto finale della partita aveva indicato come motivo del cartellino rosso ricevuto al termine dell'incontro. Curioso anche il caso riguardante invece Lucas Vazquez il quale dovrà scontare due turni di squalifica. Il giocatore è in scadenza di contratto con le Merengues e a giugno 2025 il suo accordo con il Real potrebbe non essere rinnovato. Ne consegue che il giocatore potrebbe scontare i due turni di stop direttamente in un'altra squadra qualora lasciasse il Real.

Rudiger rischiava 12 giornate di squalifica

Rudiger rischiava dalle 4 alle 12 giornate, sanzione che sarà invece di 6 turni da scontare in qualsiasi competizione spagnola, in questo caso in Liga dato che il Real è fuori da tutto. Il tedesco potrebbe tornare a disposizione delle Merengues direttamente per il Mondiale come annunciato da lui stesso nel suo post in cui ha annunciato di essere stato operato dopo aver subito una lesione del menisco esterno del ginocchio sinistro. Insomma, finalmente si mette la parola fine su una Coppa del Re a dir poco incandescente in Spagna.