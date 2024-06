video suggerito

Rudiger si infortuna dopo aver esultato per il gol della Germania: può saltare gli ottavi L’esultanza per il gol di Fullkrug è costata un infortunio a Rudiger: Nagelsmann perde due difensori titolari prima degli ottavi di finale contro la Spagna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Il gol di Fullkrug contro la Svizzera ha permesso alla Germania di conquistare il primo posto nel girone ma potrebbe anche aver causato un danno non indifferente alla difesa. La sua "colpa", se così possiamo definirla, è quella di aver fatto scatenare Antonio Rudiger che nell'esultanza si è procurato un infortunio alla coscia che potrebbe costringerlo a saltare gli ottavi di finale degli Europei contro la Spagna. Un episodio surreale che potrebbe portare i tedeschi a perdere il pezzo più importante della loro linea difensiva proprio in una partita così delicata.

Rudiger si infortuna per l'esultanza

Un passo falso non pianificato che potrebbe costringere Nagelsmann a un cambio forzato in vista della partita degli ottavi di finale contro la Spagna. L'infortunio che ha colpito Rudiger è avvenuto alla fine della gara contro la Svizzera, subito dopo il gol segnato da Fullkrug: l'attaccante ha regalato il pareggio alla Germania al 92′, riportando la sua nazionale in testa al girone, e ha scatenato una grande festa sugli spalti e in campo.

Tra i primi a correre verso di lui c'era proprio il difensore del Real Madrid che ha cominciato a esultare correndo, fino a che non si è accorto di un problema muscolare alla coscia destra. La troppa veemenza nei festeggiamenti gli si è ritorta contro e addirittura adesso non si sa se potrà essere in panchina per l'ottavo di finale contro la Spagna. Una situazione surreale per Nagelsmann che si trova alle prese con una vera emergenza in difesa,

Emergenza difensiva per la Germania

Il bizzarro infortunio capitato a Rudiger è soltanto l'ultima brutta notizia di una serata che ha regalato il primo posto nel girone alla Germania, ma nel contempo ha tolto al commissario tecnico tutti i suoi titolari per la difesa. Il giocatore del Real Madrid è in forte dubbio, soprattutto perché non hanno ancora valutato l'entità del suo problema e il relativo recupero, ma Nagelsmann deve fare i conti anche con la squalifica di Jonathan Tah.

Il difensore è stato punito con il secondo cartellino giallo della sua competizione e per lui scatta in automatico una giornata di sospensione come da regolamento. Una tegola considerevole per i tedeschi che potrebbero ritrovarsi ad affrontare la Spagna senza metà della difesa titolare.