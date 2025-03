Seedorf: “L’esultanza finale dei giocatori del Real Madrid non mi è piaciuta, bisogna avere rispetto”

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

L'ex centrocampista di Real, Milan, Sampdoria e Inter non ha apprezzato il modo in cui molti giocatori sono andati a festeggiare sotto il settore dei loro tifosi perché, a suo modo di vedere, non hanno rispettato i supporter dell'Atletì presenti nelle vicinanze.

Seedorf attacca i giocatori del Real: "L'esultanza finale non mi è piaciuta, bisogna avere rispetto"

Clarence Seedorf non ha apprezzato il modo in cui i giocatori della squadra di Carlo Ancelotti sono andati a festeggiare con i loro tifosi e ai microfoni di Prime Video lo ha esternato senza troppi giri di parole: "Nell'esultanza finale non mi è piaciuto qualcosa dei giocatori del Real Madrid. Bisogna comunque avere rispetto per i tifosi avversari, queste cose non mi piacciono. È chiaro che i tifosi del Real Madrid erano molto in alto sugli spalti, però ho visto dei gesti che che non mi sono piaciuti".

L'ex centrocampista olandese ha proseguito così il suo intervento facendo riferimento anche al lancio di oggetti dei tifosi dell'Atletico: "Ho visto delle cose che non racconto qui. Certe cose si possono chiarire dopo, perché io dico che quando si vince bisogna vincere con i valori giusti. Spero di non avere ragione, però questa sera hanno mostrato delle cose che potranno pagare più avanti, perché ci vuole sempre il rispetto. Lanci dalla tribuna? Il lancio è normale, però tu non vai a provocare sui dolori degli altri. Ancelotti consola gli avversari come prima cosa al fischio finale? Questo è l'esempio".

Infine, Seedorf ha fatto riferimento anche al comportamento di alcuni membri della delegazione del club che non sono stati ascoltati dai giocatori del Real Madrid: "I giocatori del Real Madrid sono stati richiamati due o tre volte dagli addetti del club, ma hanno continuato a esultare non tanto con i tifosi, ma con gesti. Capisco l'esultanza e tutto, però una cosa che secondo me è importante sottolineare è che Ancelotti ha mostrato come si vince, come si deve saper vincere".