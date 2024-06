video suggerito

Rudiger e Fullkrug quasi alle mani durante l'allenamento: tensione nel ritiro della Germania Antonio Rudiger e Niclas Füllkrug sono arrivati quasi alle mani nel corso dell'ultimo allenamento della Germania: tensione nel ritiro della nazionale tedesca.

A cura di Vito Lamorte

Tensione nel ritiro della Germania a pochi giorni dall'inizio di EURO 2024. Antonio Rudiger e Niclas Füllkrug sono stati protagonisti di un acceso diverbio e sono arrivati quasi alle mani nel corso dell'ultimo allenamento.

Secondo quanto riportato dal giornale tedesco Bildi i due calciatori sono entrati in contatto più volte nel corso di un'esercitazione e per poco non sono arrivati alle mani. Tutto questo è avvenuto in una seduta di allenamento aperta al pubblico, con più di 4.000 tifosi presenti.

Cosa è successo tra Rüdiger e Füllkrug: tensione in allenamento

Dopo uno scontro, in cui Rüdiger ha colpito Füllkrug, l'attaccante del Borussia Dortmund si è alzato per rimproverare il giocatore del Real Madrid per quanto aveva appena fatto ed entrambi hanno iniziato a spingersi. A separarli è arrivato prontamente Sandro Wagner, il vice di Julian Nagelsmann.

Lo staff tecnico è riuscito a calmare gli animi e a far prendere una strada diversa ad entrambi, ma lungo nel loro percorso hanno continuato a dirsi delle cose a vicenda, mostrando segnali di rabbia ancora evidente.

La Bild, però, ha sottolineato che Rüdiger e Füllkrug hanno un ottimo rapporto perché hanno fatto insieme tutte le nazionali giovanili: l'attaccante del Borussia Dortmund è arrivato a dire che il giocatore del Real Madrid è uno dei suoi migliori amici nello spogliatoio.

Questo, però, non ha impedito che si verificasse questo episodio che, molto probabilmente, frutto della pressione e dell'agonismo del momento.