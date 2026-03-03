Rudiger dà una ginocchiata in faccia a un avversario: rischia il rosso ma l’arbitro non interviene

Il Real Madrid perde clamorosamente al Bernabeu contro il Getafe facendo un enorme favore al Barcellona che ora è primo a +4. Ma oltre alla sconfitta inaspettata a far discutere è stato anche un fallo di Antonio Rudiger trasformato in un episodio da moviola: il difensore non ha risparmiato colpi proibiti durante tutta la gara e al 25′ ha anche rischiato un espulsione per aver dato una ginocchiata in faccia a un avversario caduto a terra dopo un contatto. Un gesto che qualcuno ha visto come intenzionale perché il tedesco si è fiondato su Diego Rico che era disteso sul prato, impossibilitato a recuperare il pallone. L'arbitro ha lasciato correre e il VAR non è intervenuto, una decisione che ha fatto infuriare i tifosi avversari che si aspettavano il cartellino rosso per un'entrata senza senso e piuttosto pericolosa.

Il fallo di Rudiger su Diego Rico visto da un’altra angolazione

Rudiger rischia l'espulsione con una ginocchiata

È stato l'episodio più discusso di tutta la serata perché avrebbe portato il Real Madrid a giocare in 10 per tre quarti della partita, un vantaggio considerevole per il Getafe che alla fine ha comunque vinto per un gol dell'ex Inter Satriano al 39′. Ma al momento del fallo di Rudiger la partita era ancora in bilico sullo 0-0 e tutto poteva accadere: il tedesco è noto per il suo stile di gioco piuttosto duro e anche nell'ultima partita del Real Madrid non si è risparmiato, rischiando un cartellino rosso per un fallo insensato su Diego Rico che era già caduto a terra dopo un contrasto con Arda Guler.

L'intervento del turco era regolare, ma mentre il giocatore del Getafe cercava di rialzarsi Rudiger gli si è fiondato addosso per recuperare il pallone dandogli una ginocchiata in faccia. L'impressione era quella di un gesto volontario volto a colpirlo in una zona delicata del corpo, ma in ogni caso si è trattato di un intervento potenzialmente pericoloso e del tutto inutile che sarebbe stato punibile almeno con un'ammonizione. L'arbitro Muñiz Ruiz ha lasciato correre e neanche il VAR è intervenuto per analizzare un potenziale rosso, facendo infuriare tutti i tifosi e sollevando nuove polemiche contro il Real Madrid.