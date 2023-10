Rudi Garcia spiega la svolta del Napoli prima del Real Madrid: “Ho creato un consiglio dei saggi” Alla vigilia di Napoli-Real Madrid l’allenatore francese dei campioni d’Italia ha rilevato di aver creato un consiglio dei saggi. Rudi Garcia ha ritrovato la squadra dopo aver parlato con i leader dello spogliatoio.

A cura di Alessio Morra

Un avvio di stagione particolare per il Napoli, subito due vittorie, poi due punti in tre partite in campionato, in mezzo una vittoria in Champions, un po' raffazzonata. Ma all'improvviso la squadra ha cambiato volto: due partite, due vittorie e otto gol fatti tra Udinese e Lecce. Si è tornati indietro di qualche mese. Squadra più forte anche delle polemiche – nate in campo e fuori. Ora c'è il Real Madrid, che è più di una prova del nove. É l'esame di laurea, da vivere in casa al Maradona dove torna Carlo Ancelotti. Alla vigilia Rudi Garcia ha mostrato la sua proverbiale serenità e ha anche rivelato di aver creato un ‘consiglio dei saggi', che potrebbe rivelarsi determinante.

La partita con il Real Madrid farà capire se il Napoli è tornato quello della passata stagione. Garcia lo sa bene, come sa bene come si fa ad arrivare molto avanti in Champions. Nella conferenza stampa della vigilia l'ex allenatore di Roma e Lione ha spiegato cosa serve per giocare contro il Real: "Ci vuole il cuore e ce l'avremo ma anche la testa. Ci saranno momenti della partita dove dovremo essere bravi a spingere e a impedire al Real di mettere in campo la loro qualità. Bellingham? Loro sono stati bravi con la partenza di Benzema a prendere un giocatore come lui che però è diverso. Sappiamo che lui è forte ma sono stati bravi anche a prendere un giocatore come Joselu. Sono una squadra completa ma siamo forti anche noi. Dobbiamo essere convinti al 100% della nostra qualità".

E poi con ironia ha aggiunto: "Parliamo di uno dei più grandi club al mondo, con un palmares unico. Un club che un po' di esperienza in Champions ce l'ha. Ne hanno vinte tante, anche con l'allenatore che conoscete bene e che c'è adesso. Sarà una partita difficile. Ma sarà un momento speciale. Questa Champions è la più bella competizione per i club. Solo sentire la musichetta ti dà una carica in campo".

Nelle ultime partite il Napoli è tornato a giocare come faceva con Spalletti. In molti hanno notato ciò e soprattutto in troppi hanno dato interpretazioni più o meno reali su questo ritorno al passato. Garcia ha spiegato cosa è successo e dice chiaramente di aver parlato con alcuni calciatori: "Quando ci sono delle stupidaggini, basta non riprenderle. Parlo con i miei giocatori. Ho creato un consiglio dei saggi con i leader dello spogliatoio. Ma in tutti club in cui sono passato è stato così, è l'allenatore che chiama i giocatori per parlare, non il contrario".

Il tecnico francese ridimensiona i risultati negativi delle scorse settimane ed esalta Kvaratskhelia, tornato su altissimi livelli e voglioso di ripetersi contro il Real Madrid: "Per noi non c'era nulla di catastrofico, quando la palla entra è più facile vincere le partite. C'è chi ha ritrovato fiducia in sé stesso, come Kvara, e siamo tornati tra le prime quattro".