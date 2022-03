Ronaldo in mutande sotto la doccia nel gelo di Manchester: la nuova frontiera della diretta Arriva un’altra diretta a sorpresa di Cristiano Ronaldo su Instagram in cui non dice una sola parola. Centinaia di migliaia di spettatori collegati per una doccia in mutande, commenti sconcertati sui social: “Ma cosa fa, non è normale”.

A cura di Paolo Fiorenza

"Continuo a lavorare", ha scritto Cristiano Ronaldo su Instagram qualche ora fa, postando un'immagine di se stesso impegnato a correre sul tapis roulant nella palestra personale della sua abitazione a Manchester, dove è tornato dalla scorsa estate all'indomani dell'addio alla Juventus. Un ritorno finora caratterizzato da alti e bassi – a dire il vero più i secondi nell'ultima parte di stagione, basti pensare che ha messo a segno un solo gol nel 2022 – parallelamente con l'annata finora anonima dei Red Devils, che battagliano per entrare nelle prime quattro posizioni in Premier League e sono attesi dal difficile match di ritorno degli ottavi di Champions contro l'Atletico Madrid.

I segnali di insofferenza del campione portoghese nell'ultimo periodo sono diventati sempre più frequenti, CR7 non riesce ad accettare la mediocrità, ha bisogno di affermare se stesso e la narrazione in divenire della sua epopea – prima ancora che la propria squadra – per poter continuare a mettere benzina nel suo motore super potente. Agli haters che vedono in lui l'ombra di quello che è stato, invitandolo a ritirarsi, Ronaldo risponde che non ne ha la minima intenzione: "Giocherò per altri quattro o cinque anni, vedremo. Ma voglio vincere di più. Seguo la mia strada, lavorando quotidianamente, cercando ancora di migliorare in ogni modo e prendendomi cura di me stesso sia fisicamente che mentalmente. Soprattutto continuo a godermi quello che faccio".

E sicuramente sul lavoro quotidiano Ronaldo può dare lezioni a chiunque, ci ha costruito la sua grandezza, così come sul prendersi cura di se stesso. Magari anche con una bella doccia bollente all'aperto, nella gelida sera di Manchester, per tonificare un corpo che a 37 anni è scolpito come quello di una divinità greca, senza un briciolo di grasso. Fin qui nulla di strano, quello che invece ha colto di sorpresa un po' tutti è che il portoghese abbia voluto condividere il tutto con una breve diretta Instagram del tutto inattesa. Lunedì sera Ronaldo è comparso live all'esterno della sua abitazione per qualche secondo, il tempo di farsi una doccia avendo addosso solo lo slip, chiudere l'acqua e fare tre gesti ai suoi followers: pollici in alto, saluto militare vicino alla fronte e bacio rivolto a chi in quel momento era collegato.

E qua c'è l'altra cosa che colpisce: in quei pochi secondi le persone collegate alla diretta sono schizzate verso cifre assurde, fino ad arrivare a 700mila quando il live si è concluso. Cifre alla Ronaldo, non a caso la persona che ha più followers su Instagram in tutto il mondo, avendo superato recentemente i 400 milioni. Durante il video il cinque volte Pallone d'Oro non ha detto alcuna parola, esattamente come aveva fatto in occasione di un'altra diretta a sorpresa di qualche giorno fa, quando si era filmato al buio in sauna. Ed anche stavolta i commenti sui social sono stati esattamente gli stessi, tra un "ma cosa fa" ad un "non è normale"…