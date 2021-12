Ronaldo esulta dopo il gol ma qualcosa va storto: il “SIUUU” costa caro a Cristiano L’ultima esultanza dopo il gol vittoria contro l’Arsenal rischia di costare caro a Cristiano Ronaldo che ha accusato un fastidio al ginocchio.

A cura di Marco Beltrami

Cristiano Ronaldo è uscito malconcio dal match trionfale contro l'Arsenal. Il campione portoghese ha messo la sua firma sul ritorno al successo dei Red Devils con la doppietta che gli ha permesso di superare quota 800 gol in carriera tra i professionisti. L'unica nota stonata è stato quel fastidio al ginocchio che però non gli ha impedito nel finale di lanciarsi in un impressionante scatto pur di aiutare la squadra. Ha stretto i denti CR7 applaudito dai suoi tifosi per la grande generosità, oltre che per le doti da finalizzatore infallibile. Ora però le sue condizioni tengono in ansia il neo manager Rangnick. Nulla di grave per carità, ma bisognerà capire se Ronaldo riuscirà a giocare contro il Crystal Palace o dovrà restare a riposo per nn correre rischi.

Ma come si è infortunato Cristiano Ronaldo? Arrivano dall'Inghilterra delle indiscrezioni sorprendenti sul modo in cui CR7 si è fatto male al ginocchio. Il problema infatti sarebbe nato secondo quanto riportato dal The Sun proprio a causa dell'esultanza del calciatore dopo il suo secondo gol. Come sempre, dopo aver battuto dal dischetto il portiere avversario, l'ex Juventus si è proiettato verso la bandierina del corner. Qui ha spiccato il suo classico salto, e dopo essere atterrato ha urlato con l'accompagnamento di tutti i tifosi il celebre "SIUUU".

A quanto pare però proprio la celebrazione gli avrebbe provocato il problema al ginocchio, forse a causa di un atterraggio non perfetto. Questa volta dunque la tanto famosa celebrazione ha giocato un brutto scherzo a Ronaldo, che è letteralmente salito in cielo, emulato poi da alcuni compagni. E chissà se quanto accaduto non inciderà anche sul futuro del giocatore che magari d'ora in poi in caso di gol si concederà un'esultanza più tranquilla, senza accompagnare il SIUUU con un volo.