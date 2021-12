Ci pensa Cristiano Ronaldo: 801 gol tra i professionisti e Arsenal al tappeto Il Manchester United ha battuto l’Arsenal 3-2 grazie ad un decisivo Cristiano Ronaldo autore di una doppietta che gli ha permesso di toccare quota 801 gol complessivi.

A cura di Marco Beltrami

Cristiano Ronaldo torna titolare e torna a prendersi sulle spalle il Manchester United. Dopo le polemiche per l'esclusione dai titolari contro il Chelsea, CR7 ha ritrovato una maglia dal 1′ nell'altra supersfida contro l'Arsenal. Una scelta che ha premiato il nuovo manager ad interim Rangnick e Carrick che ha fatto le sue veci in panchina. Probabilmente l'esperto centravanti ha bisogno di sentire il match sin dall'inizio per potersi esprimere al meglio, come dimostrato questa sera in un Old Trafford che gli ha dedicato un bellissimo tributo. D'altronde la vittoria sui Gunners non è banale anche perché con la sua doppietta ha toccato un nuovo eccezionale record.

Le cose sembravano essersi messe male per lo United, che si è ritrovato in svantaggio per il curioso gol di Smith Rowe che ha approfittato di un De Gea a terra per gonfiare la rete. Se Bruno Fernandes ha rimesso il discorso in parità, poi è salito in cattedra il suo connazionale più prestigioso. È stato lui infatti a farsi trovare pronto a centro area per trasformare in gol un assist al bacio proveniente dalla destra, e dal piede di Rashford. Un cecchino perfetto Cristiano che poi si è lasciato andare alla sua proverbiale esultanza, ma con una rabbia diversa e plateale con il classico gesto ad indicare la sua "presenza".

Un gol non banale visto che è stato quello numero 800 della sua eccezionale carriera tra i professionisti, tra club e nazionale portoghese. Una gioia che è durata poco visto che Odegaard ha pareggiato i conti con una conclusione chirurgica. Il centrocampista poco dopo si è reso protagonista di un intervento sciagurato, regalando di fatto allo United il rigore del possibile 3-2. E chi se non Cristiano Ronaldo poteva incaricarsi della battuta? Conclusione centrale e gol numero 801 (5 con lo Sporting, 130 con lo United, 450 con il Real, 101 con la Juve e 115 con il Portogallo) per CR7 al quale il pubblico nel finale ha concesso una vera e propria standing ovation.