Ronaldo diventa una macchietta: il video di quel che ha fatto contro il Newcastle è umiliante Spunta un video sulle ‘gesta’ di Cristiano Ronaldo in Newcastle-Manchester United: centinaia di migliaia di visualizzazioni, è un’umiliazione totale per il portoghese.

Nonostante l'arrivo di Ralf Rangnick al posto di Solskjaer, il Manchester United non riesce a dare una sterzata alla propria stagione, che resta avvolta nella mediocrità. Se i 6 gol segnati da Cristiano Ronaldo in Champions League hanno dato la spinta decisiva ai Red Devils per qualificarsi agli ottavi di finale della competizione, ben diverso è stato finora il discorso in Premier, dove neanche il portoghese è riuscito a far fare l'ulteriore salto di qualità ad una squadra che era partita con l'obiettivo di migliorare il secondo posto della scorsa stagione alle spalle dei ‘cugini' del City.

Al contrario, non solo l'attuale classifica a metà campionato vede lo United mestamente settimo – a distanza siderale dagli uomini di Guardiola che dominano ancora – ma proprio CR7 è al centro delle critiche di chi vede in lui uno dei problemi della squadra, con i capi d'accusa che anche alla Juventus gli venivano rivolti: ok, segna sempre tanto (13 reti totali in 20 presenze), ma quanto al resto partecipa poco alla manovra, non difende ed il suo atteggiamento individualista non giova alla causa, anzi avvelena il clima. Anche contro il Newcastle, match pareggiato grazie alla rete del subentrato Cavani, Ronaldo ha poi esibito un altro suo classico a fine partita: l'uscita dal campo corrucciato e senza salutare i propri tifosi venuti in trasferta.

Una scena già vista quest'anno e che dà il senso della frustrazione dell'ex juventino, che vorrebbe continuare a mietere successi di squadra e individuali in questo scorcio della sua carriera – quando va per i 37 anni (li compirà a febbraio) – e probabilmente ha realizzato che il Manchester United non è stata la scelta giusta in tal senso. D'altro canto, la prova di Cr7 contro il Newcastle è stata pessima: pochi palloni toccati, nove possessi persi, zero pericolosità dalle parti del portiere avversario.

C'è chi ha raccolto il ‘meglio' – si fa per dire – di quanto fatto dal portoghese al St. James Park e lo messo in una clip di due minuti, sottolineandone gli svarioni – incluso il fallo che poteva costargli il rosso e per il quale è stato graziato dall'arbitro – con tanto di musichetta beffarda ed effetti sonori che ricordano la fortunata rubrica della Gialappa's ‘Vai col liscio'.

La scritta a fine video dice tutto circa l'opinione su Cristiano Ronaldo di chi lo ha confezionato: "Per favore salvate il Manchester United". La clip è diventata virale raggiungendo centinaia di migliaia di visualizzazioni. Conoscendo l'ego smisurato del portoghese, questa umiliazione fa male quanto una sconfitta…