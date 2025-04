video suggerito

Ronaldo contestato dai tifosi dopo la retrocessione: lanceranno banconote con la sua faccia I tifosi del Valladolid contestano Ronaldo il Fenomeno dopo la retrocessione della squadra: lanceranno in campo 60mila banconote con la sua faccia incitandolo a vendere il club. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Real Valladolid è ufficialmente retrocesso e per le ultime partite in Liga i tifosi hanno ideato una protesta nei confronti di Ronaldo: c'è molta amarezza per com'è andata la stagione e il presidente è stato accusato di una cattiva gestione per tutto ciò che è successo. Il brasiliano è pronto a vendere il club e tutta la tifoseria non vede l'ora di leggere l'annuncio ufficiale del suo addio. Per questo motivo in occasione della partita contro il Barcellona ci sarà una contestazione durissima.

Il grippo ultras del Valladolid ha annunciato che al 12º minuto della partita verranno lanciate in campo 60mila banconote con la faccia di Ronaldo e la scritta "vai a casa", un segnale chiarissimo contro l'attuale proprietà che non è riuscita a portare avanti il progetto negli ultimi anni.

La contestazione dei tifosi contro Ronaldo

Sarà un gesto plateale per manifestare tutto il disappunto della tifoseria dopo la retrocessione in Segunda Division. Il Valladolid è ultimo in classifica e in tutta la stagione ha accumulato appena 16 punti, una delusione su tutti i fronti per il club di Ronaldo che ora è pronto a vendere. E tutti i tifosi non vedono l'ora che questo avvenga per chiudere questo capitolo della loro storia e andare avanti cercando immediatamente la promozione nella prossima stagione.

Nella prossima partita di campionato verranno lanciate in campo 60mila banconote con la faccia del Fenomeno, accompagnate da scritte poco lusinghiere. Sarà una protesta scenografica contro tutta la proprietà, accusata di aver gestito malissimo la squadra e di non aver portato avanti il progetto seriamente come tutti si aspettavano. Ronaldo è pronto a vendere e nelle prossime settimane potrebbe ufficializzare il passaggio della squadra per 40 milioni di euro, ma sull'affare c'è una clausola di riservatezza valida fino al mese di maggio.