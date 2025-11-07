Roma spiazzata dall’Irlanda: la convocazione di Ferguson infortunato rischia di aprire un caso

Evan Ferguson è stato convocato dall’Irlanda per i prossimi due impegni. L’attaccante della Roma però è infortunato e questa vicenda rischia di aprire un caso.

La Roma ha già avuto la possibilità di rialzare la testa dopo la sconfitta contro il Milan in campionato. I giallorossi sono usciti con tre punti pesantissimi dalla sfida di Europa League giocata in casa dei Rangers e ora dovranno fare lo stesso anche in Serie A in vista della sfida che giocheranno domenica in casa dell'Udinese. Una partita in cui Gasperini dovrà farà ancora a meno di Dybala e Ferguson infortunati in attacco. Proprio l'attaccante irlandese però rischia di finire al centro di un caso per via della convocazione ricevuta dalla nazionale dell'Irlanda nonostante l'infortunio.

Gasperini ha deciso di tenere a riposo il giocatore che lo scorso 29 ottobre contro il Parma dopo appena 2 minuti, ha rimediato un trauma distorsivo con interessamento capsulo legamentoso alla caviglia destra. Gasperini non l'ha avuto a disposizione contro Milan, Rangers e chiaramente contro l'Udinese pensando di lasciarlo sereno a lavorare durante la sosta per recuperare al meglio sia dall'infortunio che la sua condizione fisica. E invece non sarà così: Ferguson è comparso nella lista dei convocati dell'Irlanda diramata dal CT Hallgrímsson.

Il momento in cui Ferguson si è infortunato contro il Parma.

Di certo Gasperini non sarà contento di questa chiamata. Da capire però le reali intenzioni dell'Irlanda. Pare che la Federazione, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, voglia valutare le condizioni fisiche del proprio giocatore attraverso una visita da parte del proprio staff medico. L'idea è quella di poterlo utilizzare contro l'Ungheria il 16 novembre facendogli saltare solo l'impegno col Portogallo del giorno 13. Dal canto suo la Roma ritiene però che il giocatore non sia ancora pronto e dunque c'è il rischio davvero che possa esserci uno scontro tra le parti.

Leggi anche Quante partite salta Dybala e quando torna dopo l’infortunio: i tempi di recupero

Una situazione che si aggiunge a una situazione complessiva di certo non positiva per lo stesso Ferguson il quale non è ancora riuscito a segnare un gol con la Roma nonostante il club puntasse molto su di lui tanto da dare il via libera anche alla partenza di Dovbyk in estate. L'attaccante ucraino, per fortuna di Gasperini, è rimasto a Roma, e rimane l'unico jolly offensivo da schierare in questo momento visto anche lo stop di Bailey. Insomma, se Ferguson pensava di iniziare la sua avventura in Italia al meglio si è sbagliato di grosso e di certo l'Irlanda non lo sta aiutando.