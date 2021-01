Roma e Spezia tornano ad affrontarsi pochi giorno dopo il confronto valido per gli ottavi di Coppa Italia. La squadra di Fonseca, a rischio esonero, va a caccia del riscatto dopo la doppia brutta figura nel derby e poi nella sfida proprio contro i bianconeri di Italiano persa a tavolino 0-3 dopo il caso cambi. Fischio d'inizio in orario alle 15 di oggi sabato 23 gennaio allo stadio Olimpico di Roma per il match valido per la 19a di Serie A. I giallorossi vogliono i 3 punti per superare la crisi e portarsi momentaneamente al terzo posto a quota 37 in classifica, mentre i bianconeri reduci da 3 vittorie e un pareggio tra campionato e Coppa vogliono tentare un altro colpaccio per salire a quota 21. La partita sarà trasmessa su Sky, ecco tutte le info per vedere la partita in TV e in diretta streaming.

Roma-Spezia, dove vederla in TV

Roma-Spezia sarà trasmessa in esclusiva in TV su Sky. Il primo anticipo del sabato della 19a di Serie A in orario alle 15, sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (201, 241, 249 e 251 del satellite e 473, 483 del digitale terrestre), con tanto di pre-partita, e interviste e analisi degli episodi da moviola nell'intervallo e nel post-gara.

La diretta streaming di Roma-Spezia

La partita tra la Roma e lo Spezia sarà visibile anche in diretta streaming attraverso dispositivi portatili (smartphone e tablet) e computer. Basterà sfruttare una buona connessione a internet per collegarsi alla piattaforma Sky Go, riservata esclusivamente agli abbonati all'emittente satellitare Sky. I possessori di Smart TV inoltre potranno acquistare il singolo tagliando della partita Roma-Spezia attraverso il servizio on demand Now TV.