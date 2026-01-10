Roma-Sassuolo, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Roma-Sassuolo è il match valido per la 20a giornata di Serie A. La sfida tra la squadra di Gasperini e quella di Grosso si giocherà oggi, sabato 10 gennaio, alle 18. Qui tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Roma-Sassuolo è il match valido per la 20a giornata di Serie A. La sfida tra la squadra allenata da Gian Piero Gasperini e quella di Fabio Grosso si giocherà oggi, sabato 10 gennaio, con calcio d'inizio fissato alle ore 18:00 allo stadio Olimpico. I giallorossi sono a caccia di continuità dopo la vittoria ritrovata contro il Lecce arrivata a seguito del ko subito a Bergamo contro l'Atalanta. Gasperini dovrebbe quasi certamente rilanciare Ferguson in attacco – visto anche l'infortunio di Dovbyk – con Dybala alle sue spalle.

Partita: Roma-Sassuolo

Quando: sabato 10 gennaio 2026

Orario: 18:00

Dove: Stadio Olimpico, Roma

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 20a giornata

Dove vedere Roma-Sassuolo in diretta TV

Roma-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv sull'app di DAZN disponibile su smart tv di ultima generazione. La visione della partita è riservata solo agli abbonati che dovranno accedere alla piattaforma tramite il loro account per poi sintonizzarsi alla finestra dedicata. Gli utenti che hanno attivato Zona DAZN potranno seguire il match sintonizzandosi su DAZN 1, canale numero 214 di Sky. Telecronaca di Riccardo Mancini, commento tecnico di Antonio di Gennaro.

Roma-Sassuolo, dove vederla in diretta streaming: l'orario

La partita tra Roma e Sassuolo sarà inoltre trasmessa anche in diretta streaming sempre sull'app di DAZN che in questo caso sarà scaricabile su dispositivi mobili come smarpthone e tablet o tramite connessione al sito di DAZN anche da pc.

Roma-Sassuolo, le probabili formazioni della partita di Serie A

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Ferguson. All. Gasperini.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Iannoni, Matic, Koné; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.