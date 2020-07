La quarta vittoria consecutiva della Roma di Paulo Fonseca è sfumata al 42esimo del secondo tempo, quando Spinazzola ha ingenuamente dato l'opportunità a Romelu Lukaku di fissare il risultato finale sul 2-2. Per il tecnico giallorosso, il pareggio con l'Inter è chiaramente una grande occasione persa: "Abbiamo perso due punti, abbiamo giocato benissimo, loro non hanno creato occasioni da gol, hanno segnato su palle ferme – ha spiegato il portoghese a Sky – Ma questo è il calcio, sono soddisfatto della prestazione della squadra, non del risultato".

"La squadra sta migliorando fisicamente e tatticamente. Stiamo giocando bene col nuovo modulo. Con il 4-3-2-1 Spinazzola e Peres ad esempio che sono forti in fase offensiva sono più liberi. Mkhitaryan e Pellegrini più in campo possono rifinire meglio il gioco. Veretout poi sta benissimo, arriva più avanti e la squadra ha equilibrio. Con questo modulo stiamo facendo bene, pressiamo più alti con maggiore aggressività".

La fiducia di Mkhitaryan

Tra i protagonisti della serata dello stadio Olimpico, Fonseca ha potuto applaudire anche un'altra grande prestazione di Henrikh Mkhitaryan. "Nella ripresa abbiamo giocato bene sia in difesa che in attacco, abbiamo avuto diverse occasioni per segnare. Nel finale abbiamo perso concentrazione e subito il gol – ha analizzato il giocatore armeno, davanti alle telecamere di Roma Tv – Il pareggio ci dà fiducia. Ci sono ancora 4 partite prima della gara col Siviglia. Possiamo fare bene in queste partite, oggi volevamo vincere ma abbiamo pareggiato. Dobbiamo tenere la testa alta e continuare così. I risultati positivi? Penso che anche oggi la partita ci dà fiducia in vista della Spal. Giochiamo nello stesso modo di prima della pandemia, cambia solo il modo di difendere a 5 dietro per essere più coperti".