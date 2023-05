Roma in finale di Europa League, la dedica da brividi di Mourinho: “È per l’Emilia Romagna” Il tecnico giallorosso ha parole toccanti, nel momento di grande euforia ha un pensiero per le popolazioni sconvolte dall’alluvione: “Non possiamo dimenticare la tristezza e le difficoltà di coloro che si trovano in Emilia”.

José Mourinho ha un pensiero speciale in diretta tv per l’Emilia Romagna.

José Mourinho si dimostra un gigante. Nel momento di massima euforia per la conquista della finale di Europa League con la Roma ha un pensiero molto delicato per quanto sta accadendo in Emilia Romagna in questi giorni durissimi. Lo Special One ci tiene a dire una cosa subito dopo aver fatto i complimenti alla squadra. Il tecnico giallorosso dedica la vittoria alle popolazioni di quei territori sconvolte dall'alluvione. Manda un messaggio che fa accapponare la pelle.

È un messaggio che vogliamo mandare all’Emilia Romagna, perché nelle difficoltà si riesce a trovare il meglio di sé. Ora è un momento di grande festa per Roma, ma non possiamo dimenticare la tristezza e le difficoltà di coloro che si trovano in Emilia.

