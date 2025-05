Roma-Fiorentina, dove vederla oggi in TV e streaming: probabili formazioni

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

La Roma e la Fiorentina si sfidano in un match importantissimo per la corsa al quarto posto in classifica: le squadre di Claudio Ranieri e Raffaele Palladino si sfidano alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma, con diretta TV e streaming su DAZN e Sky.

La bella vittoria ottenuta in casa dell'Inter ha ridato vigore alle ambizioni Champions dei giallorossi, che ora sono a -2 dal quarto posto. La Roma deve affrontare subito un'altra sfida importante e se la vedrà contro la Fiorentina per proseguire la sua striscia di risultati positivi che dura da dicembre: la squadra di Ranieri è quella che ha fatto meglio nel girone di ritorno e vuole giocarsi tutte le sue carte fino alla fine. La Viola, dal canto suo, ha un punto in meno della Roma e che viene da due vittorie come quelle con Cagliari ed Empoli ma la fatica della partita di Conference League col Betis potrebbe farsi sentire.

Partita: Roma-Fiorentina

Quando: domenica 4 maggio 2025

Dove: stadio Olimpico, Roma

Orario: 18:00

Diretta TV: DAZN, Sky

Diretta streaming: DAZN, Sky-Go, Now

Competizione: Serie A, 35a giornata

Dove vedere Roma-Fiorentina, in diretta TV: gli orari

La Roma scende in campo oggi alle 18:00 per affrontare la Fiorentina. Sarà possibile seguire la partita in diretta TV su DAZN e su Sky, con i canali di riferimento Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Roma-Fiorentina, dove vederla in diretta streaming

La partita dello stadio Olimpico si potrà seguire anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky potranno assistere alla partita attraverso l'app di SkyGo, mentre chi è in possesso di un abbonamento DAZN potrà usufruirne accedendo all'app dai dispositivi mobili oppure collegandosi al sito e inserendo le credenziali. Si potrà vedere anche su Now.

Roma-Fiorentina, le probabili formazioni della partita di Serie A

Ranieri dovrebbe confermare Pellegrini con Soulè torna alle spalle di Dovbyk. In mezzo al campo Koné e Cristante. Shomurodov che parte dalla panchina. Palladino ritrova Kean dal 1 ma non avrà a disposizione Ranieri per squalifica. Ballottaggio aperto sulla destra tra Folorunsho e Parisi col primo favorito.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Ranieri.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Comuzzo; Folorunsho, Mandragora, Fagioli, Cataldi, Parisi; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Palladino.